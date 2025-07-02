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川普施壓降息 鮑爾：聯準會必須完全不涉政治

中央社／ 德國法蘭克福1日綜合外電報導
聯準會主席鮑爾。美聯社
聯準會主席鮑爾。美聯社

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表示，聯準會必須「完全不涉政治」。美國總統川普先前多次抨擊他未及早降息。

法新社報導，鮑爾在葡萄牙辛特拉（Sintra）出席一場由歐洲中央銀行（ECB）主辦的中央銀行論壇時指出：「我們努力提供總體穩定、金融穩定與經濟穩定，這是為了全民的利益。」

他說：「如果要成功做到這些，我們就必須以完全不涉政治的方式進行，這代表我們不選邊站。」

儘管面對川普施壓，聯準會從去年12月降息以來維持基準利率不變。

鮑爾今天重申，聯準會仍在觀察川普關稅措施所帶來的影響，才會決定是否進一步降息。

他在論壇的小組討論中說道：「由於美國經濟狀況穩健，我們認為審慎的做法是先觀望一段時間和了解更多資訊，看看這些關稅措施可能有何影響。」

他還說：「我們預期今年夏天期間，（通膨）數據將會有所上升。」

Fed 川普 聯準會 鮑爾

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