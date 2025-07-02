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跑票3張就泡湯！川普「大而美」法案面臨眾院終極考驗

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普的大而美法案在參院驚險過關後，面臨眾院的終極考驗，他發文要求共和黨議員團結一致別作秀。美聯社
美國總統川普的大而美法案在參院驚險過關後，面臨眾院的終極考驗，他發文要求共和黨議員團結一致別作秀。美聯社

美國總統川普標誌性的減稅和減支法案周二在參院以51票對50票驚險過關，全賴副總統范斯投下關鍵一票打破平手僵局；接下來，法案周三將交眾議院進行最終表決，但共和黨自己內部卻出現阻力，有溫和派和強硬保守派議員威脅會投下反對票，這使得川普自行設定的7月4日獨立紀念日前完成立法的目標面臨挑戰。

若全員出席投票，面對民主黨的一致反對，眾院議長強生最多僅能承受3名共和黨議員跑票。5月曾反對該法案的眾議員戴維森（Warren Davidson）和馬西 (Thomas Massie）至今仍堅持反對立場。

眾議院共和黨二號人物史卡利斯（Steve Scalise）樂觀表示：「我們明天能搞定。」但強硬保守派眾議員羅伊（Chip Roy）指出，「許多」議員擔心參院版本，「我本人也有強烈疑慮，不是很傾向支持」。羅伊在5月眾院表決開始時也持反對意見，但最終投下贊成票。

川普作為共和黨最有力的鞭策者，公開施壓共和黨人支持法案。他周二在Truth Social發文說：「我們現在就能實現目標，只要眾議院共和黨團結一致，忽略少數『作秀者』（你們心知肚明是哪些人）。」

強硬保守派的阻力

自由黨團強硬派議員以聯合稅務委員會預估法案將擴大赤字為由反對。眾議員奧格茲（Andy Ogles）抨擊參院版本是「閹割」了川普關鍵條款的「啞彈」。他提案要求恢復眾院通過的版本。但重新協商可能耗時數周之久。

眾議員諾曼（Ralph Norman）表態反對，稱參院版本將難以過關。立場反覆的眾議員史帕茲（Victoria Spartz）更警告，若強森強行推動表決，議長職位恐受威脅。

溫和派的反彈

搖擺選區的議員關切州與地方稅（SALT）扣除額上限，雖然參院版本將上限暫時提高至每年4萬美元，五年後再降回1萬美元，但紐約州眾議員拉洛塔（Nick LaLota）仍認為額度不足。

醫療補助（Medicaid）削減也引發重大爭議。加州眾議員瓦拉達奧（David Valadao）在內的16名共和黨人聯署反對將醫療服務提供商的稅率從6%逐步調降至3.5%。雖然參院新增500億美元鄉村醫院基金，但都會區議員質疑政策效果。

共和黨人表示，法案通過有助於他們在期中選舉持續掌握國會多數席位； 但民調顯示，該法案並不特別受歡迎，根據皮尤研究中心新近調查，有49%的美國人反對這份法案，29%支持，21%未定。

共和黨 川普 議員

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