川普不排除驅逐馬斯克！嗆DOGE將反噬 馬斯克心聲曝光

路透報導，美國總統川普與世界首富馬斯克因大又美法案再度隔空交火。川普7月1日威脅切斷馬斯克旗下公司的數十億美元聯邦補助，甚至對記者表態考慮驅逐已歸化為美國公民的馬斯克，而特斯拉在這場政治對峙中首當其衝。

川普與馬斯克再掀口水戰的導火線是大又美法案。該法案1日在聯邦參議院闖關成功，現交付眾議院表決，若通過將提交川普簽署立法。內容包括取消電動車購車補貼，將打擊電動車產業發展，尤其對特斯拉構成實質打擊。

該法案6月30日在參院審議表決時，馬斯克再度開砲，不僅痛批共和黨人「豬頭黨」，還揚言成立新政黨。

隨後川普在白宮受訪表示，馬斯克不滿電動車補助被取消，並稱他「可能是史上獲得最多政府補助的人」。川普揚言，將動用由馬斯克主導下成立的政府效率部（DOGE）進行補助審查，並稱若其企業停止發射火箭、製造衛星與生產電動車，「美國將能省下一大筆錢」。

川普還笑著告訴記者：「DOGE是頭怪物，可能反過來吃掉伊隆。」

馬斯克則在X發文回嗆：「我說真的，現在就砍補助。」之後他在另一則回文中補充，可能會升高和川普的對峙，「真的很想升高衝突，太、太想了，但我會克制自己」。

稍後川普離開白宮時，被記者問到是否打算驅逐馬斯克，川普表示：「我不知道，我們會再看看。」

路透報導指出，這場對峙也可能對馬斯克的企業版圖帶來實質影響。特斯拉股價7月1日下跌5.5%，摩根大通分析師指出，若電動車稅收抵免被取消，特斯拉營業利益恐減少高達12億美元，約為2024年營業利益的17%。

此外，特斯拉仍倚賴數十億美元的排放額度銷售收入來維持盈餘，SpaceX也握有約220億美元的聯邦合約，未來恐面臨審查壓力。

另一方面，共和黨內部也傳出擔憂，擔心川普與馬斯克反覆交惡，恐不利於鞏固中間選民與企業界支持，也可能牽動2026年期中選舉共和黨在國會的席次布局。