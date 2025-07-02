快訊

陳晨威被爆載新歡回家 對象是兄弟「台泰混血」啦啦隊啾啾

彭振聲聞妻亡痛哭喊「一句話」 昔下屬憶長官為人好不捨

館長狂喊「祖國」被忽視 綠營：沒人想成下一個郭昱晴

涉在美國從事間諜活動 兩名中國人遭逮捕起訴

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
兩名中國人因從事間諜活動和涉嫌招募美國海軍成員作為情報人員在美遭逮捕。示意圖／ingimage
兩名中國人因從事間諜活動和涉嫌招募美國海軍成員作為情報人員在美遭逮捕。示意圖／ingimage

美國司法部今天表示，兩名中國人因從事間諜活動和涉嫌招募美國海軍成員作為情報人員而遭逮捕。

綜合法新社和路透社報導，司法部表示，38歲的陳遠策（Yuance Chen，音譯）及39歲的賴立仁（Liren Lai，音譯）因涉擔任中國政府特務遭到起訴，若罪名成立，最高可處10年有期徒刑。

司法部指出，陳遠策是俄勒岡州快樂谷（Happy Valley）居民，賴立仁則是4月持旅遊簽證到德州休士頓（Houston），兩人於6月27日遭聯邦調查局（FBI）逮捕。

根據刑事告訴狀，陳遠策和賴立仁為中國國家安全部在美從事多次情報活動，包括現金收買國安情資，以及企圖招募美國海軍成員作為中國國家安全部的潛在情報來源。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在聲明中說：「此案凸顯中國政府持續並積極滲透我軍，從內部破壞我國國家安全。」

根據刑事告訴狀，賴立仁2021年吸收美國合法永久居民陳遠策為中國國家安全部工作。

FBI局長巴特爾（Kash Patel）在聲明中說：「中國共產黨以為他們在美國國土的陰謀得逞，利用像是秘密情報傳送點的間諜手法來支付線人費用。」

中國駐美大使館未立即回應置評請求。

海軍 間諜

延伸閱讀

美國務院公布新援外指引 優先考量有能力意願自助國

「大又美法案」是什麼？誰受害誰受益錢怎麼花 5大重點一次看

關稅寬限期延長無望？ 川普：我沒有在思考這個

美參院通過大而美法案 川普：將迎來爆炸性經濟成長

相關新聞

川普不排除驅逐馬斯克！嗆DOGE將反噬 馬斯克心聲曝光

路透報導，美國總統川普與世界首富馬斯克因大又美法案再度隔空交火。川普7月1日威脅切斷馬斯克旗下公司的數十億美元聯邦補助，...

美擔憂彈藥儲備過低 烏克蘭遭空襲之際暫停部分軍援

美國官員1日表示，由於擔憂本國防空飛彈和其他精準彈藥的儲備過低，五角大廈正暫停向烏克蘭運送部分相關物資。

「大又美法案」是什麼？誰受害誰受益錢怎麼花 5大重點一次看

金融時報報導，美國聯邦參議院7月1日通過大又美法案，現交付眾議院表決，若通過將提交美國總統川普簽署立法。該法案預計10年...

台積電將爽領大紅包！美參院加碼半導體蓋廠優惠 2026年前動工適用

美國參議院周二通過的稅改法案將降低半導體製造商在美建廠成本，此舉不僅為晶片製造商帶來利多，更強化美國擴大本土半導體本土製...

若曼達尼抗拒驅逐非法移民 川普：我們會逮捕他

紐約州州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）贏得民主黨紐約市長初選，美國總統川普1表示，如果他當選市長以後，反抗...

參訪「鱷魚惡魔島」川普：盼看到更多移民拘留中心

美國總統川普1日訪問位於佛州的「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）移民拘留中心，川普表示，希望未來在更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。