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美擔憂彈藥儲備過低 烏克蘭遭空襲之際暫停部分軍援

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一名烏克蘭軍人2024年8月4日在一處未公開的地點的愛國者防空系統發射器旁步行。資料照片。路透
一名烏克蘭軍人2024年8月4日在一處未公開的地點的愛國者防空系統發射器旁步行。資料照片。路透

美國官員1日表示，由於擔憂本國防空飛彈和其他精準彈藥的儲備過低，五角大廈正暫停向烏克蘭運送部分相關物資。

美聯社與Politico報導，拜登政府此前承諾向烏克蘭提供這些彈藥，供烏軍在對俄戰爭中使用。但此次暫停交付，反映出川普上任後的新一輪政策優先排序。

3位知情人士透露，該決定是由國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）推動，並在審查五角大廈彈藥庫存後做出；該審查引發對砲彈、防空飛彈和精準導引武器總量持續下滑的擔憂。

被撤回的物資包括愛國者防空系統的飛彈、精準導引砲彈與「地獄火」飛彈，以及烏克蘭F-16戰機和無人機發射的其他飛彈。一位匿名美方官員指出，五角大廈的審查認定，部分先前承諾的物資庫存過低，因此一些原定交付的軍援將不會運出。

烏克蘭官員表示，俄羅斯上周末對烏克蘭發動最大規模的聯合空中攻擊之後，部分武器援助已開始暫停。知情人士則表示，早在6月初就已做出扣留部分拜登政府時期承諾軍援的初步決定，但直到近期才開始生效。

五角大廈沒有回應置評請求。白宮副發言人凱利（Anna Kelly）在消息見報後發表聲明表示，該項決定是「在國防部審查我國對全球其他國家的軍事支持與援助後，為了將美國利益置於首位而做出。」她還說，美軍的實力仍毋庸置疑，「問問伊朗就知道了」。

飛彈 烏克蘭 國防部

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