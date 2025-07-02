「大又美法案」是什麼？誰受害誰受益錢怎麼花 5大重點一次看

金融時報報導，美國聯邦參議院7月1日通過大又美法案，現交付眾議院表決，若通過將提交美國總統川普簽署立法。該法案預計10年內減稅高達4.5兆美元（約台幣132兆），並削減超過1.1兆美元支出（約台幣32兆），主要延續川普2017年減稅政策，還有大幅縮減醫療與社福預算、提高軍事與邊境安全經費、削弱綠能補貼等，將使國債增加逾3.3兆美元（約台幣97兆）。外界普遍關注對低收入家庭的不利影響、赤字擴張對美國經濟與金融穩定的壓力，以及聯準會利率決策所面臨的挑戰。

大幅減稅

法案延續川普2017年推出並將在今年底到期的減稅措施。根據美國國會預算處（CBO），預計將減稅高達4.5兆美元，僅部分透過支出削減來抵銷。

耶魯大學預算實驗室（Yale Budget Lab）指出，法案將對家庭收入產生的影響，將使低收入者承受較高收入者更大的負擔。稅改與福利刪減合計將使美國最貧困的20%人口，其稅後收入下滑2.3%，約相當於每年損失560美元。相比之下，最富有的前1%，其稅後收入將增加2.1%。

根據CBO估算，法案將使美國至2034財政年度的國債增加超過3.3兆美元。

經濟影響

經濟學者指出，法案將使美國赤字達到每年平均7%；同時將政府舉債上限提高5兆美元。

部分赤字可望透過關稅收入抵銷，但考量川普貿易政策反覆不定，關稅收入規模仍存在極大不確定性。

目前在美國幾近充分就業、通膨仍高於目標的背景下，伴隨法案的經濟刺激將使聯準會更難執行貨幣政策，特別是在川普施壓要求降息。

凱投宏觀（Capital Economics）首席經濟學家席林（Neil Shearing）表示，如此規模的赤字若是在金融危機後、總需求極度低迷時期提出，或許合乎邏輯，但在當前經濟周期下，這是差勁的財政政策。

部分投資者警告，赤字與債務攀升的陰影恐削弱對美國資產的信心。

削減醫療支出

根據CBO最新估算，該法案未來十年將削減超過1.1兆美元的醫療支出，主要來自低收入戶公營保險「聯邦醫療補助」（Medicaid），美國未投保人口將在2034年前增加1180萬人。

法案要求受益人須每月工作80小時才能符合資格，藉此減少參與人數，降低聯邦對各州的醫療支出補助。

挹注軍事與邊境安全

儘管其他領域面臨削減，國防與邊境安全將獲得大量預算。

根據CBO，未來十年軍事支出將增加約1500億美元，當中包括230億美元用於建設「金穹」飛彈防禦系統，以及280億美元用於造船，重點投資無人艦艇。

另一方面，國土安全部門將獲得1290億美元的預算，其中450億美元將用於修建邊境圍牆，另有相似預算用於擴建拘留設施。

打壓綠能產業

該法案大幅削減前總統拜登氣候法案的多項綠能補助，並規定風力與太陽能計畫必須在2027年底前投入營運，方可享有《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）的減稅優惠，此舉引發業界強烈警告。