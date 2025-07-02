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不滿移民不會說英文 川普：美國花太多錢在翻譯

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普1日指出，美國每年花費780億美元在翻譯之上，並表示，每一名非法移民平均為美國納稅人帶來7萬美元的成本；川普認為，最重要的事情就是要扭轉美國遭受的移民入侵。

川普1日訪問位於佛州的「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）移民拘留中心，他在發表談話時表達對移民的不滿，指很多移民都不會說英文，美國現在每年花費780億美元在翻譯之上；川普說，這個數字是維持美國司法部的兩倍多。

川普並指出，平均每一名非法移民為美國納稅人帶來約7萬美元的成本；川普說，如果大家關心平衡國家支出，最重要的事情就是要扭轉由拜登政府造成的「移民入侵」。

川普也藉機宣傳又大又美的法案，稱該法案如果通過，將挹注增加3000名邊境巡邏官員，以及1萬名移民及海關執法局（ICE）探員。

美國 移民 川普

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