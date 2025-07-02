聽新聞
0:00 / 0:00
不滿移民不會說英文 川普：美國花太多錢在翻譯
美國總統川普1日指出，美國每年花費780億美元在翻譯之上，並表示，每一名非法移民平均為美國納稅人帶來7萬美元的成本；川普認為，最重要的事情就是要扭轉美國遭受的移民入侵。
川普1日訪問位於佛州的「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）移民拘留中心，他在發表談話時表達對移民的不滿，指很多移民都不會說英文，美國現在每年花費780億美元在翻譯之上；川普說，這個數字是維持美國司法部的兩倍多。
川普並指出，平均每一名非法移民為美國納稅人帶來約7萬美元的成本；川普說，如果大家關心平衡國家支出，最重要的事情就是要扭轉由拜登政府造成的「移民入侵」。
川普也藉機宣傳又大又美的法案，稱該法案如果通過，將挹注增加3000名邊境巡邏官員，以及1萬名移民及海關執法局（ICE）探員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言