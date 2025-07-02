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若曼達尼抗拒驅逐非法移民 川普：我們會逮捕他

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
民主黨市長候選人曼達尼。圖為曼達尼競選期間在法拉盛華人社區拜票。記者尤昱程／攝影
民主黨市長候選人曼達尼。圖為曼達尼競選期間在法拉盛華人社區拜票。記者尤昱程／攝影

紐約州州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）贏得民主黨紐約市長初選，美國總統川普1表示，如果他當選市長以後，反抗移民及海關執法局（ICE）執行任務，「我們必須逮捕他」。

曼達尼日前贏得民主黨初選後，吸引全美關注，尤其他批判收入不均等的現象，也捍衛自己對以色列政策的譴責，包含加薩戰爭；曼達尼日前更表示，「我不認為億萬富豪應該存在」，「因為，老實說，在如此不平等的年代，那是多麼大的一筆錢，最終我們更需要的，是全市、全州，以及全國性的平等」。

白宮30日指曼達尼是一名「共產主義者」（communist），並認為，如果曼達尼當選市長，川普恐怕很難與這樣的人的共事。

川普1日訪問位於佛州的「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）移民拘留中心，有媒體詢問，如果曼達尼當選後，選擇抗拒ICE探員在紐約市逮捕非法移民罪犯的行動，聯邦政府會如何反應？川普1日回答說，我們勢必要逮捕他。

川普說，美國不需要一名共產主義者，但如果必須要有，川普說，他將會代表國家小心地監視他。

川普也表示，有人謠傳曼達尼是非法移民美國，指政府會密切關注所有事情；川普並表示，曼達尼現在就是一名共產主義者，不是社會主義者；不過，川普也承認說，曼達尼目前支持度領先，且作為民主黨，曼達尼在紐約有優勢。

紐約 移民 川普

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