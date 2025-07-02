參訪「鱷魚惡魔島」川普：盼看到更多移民拘留中心

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普1日前往佛州前，在白宮南草坪受訪。美聯社
美國總統川普1日前往佛州前，在白宮南草坪受訪。美聯社

美國總統川普1日訪問位於佛州的「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）移民拘留中心，川普表示，希望未來在更多州看到這樣子的拘留中心。

響應川普政府的移民政策，佛州新建一座名為「鱷魚惡魔島」的移民拘留中心，該拘留中心建於佛州大沼澤地（Everglades）中的一處廢棄機場跑道，在機場跑道上以帳篷和拖車組裝出移民拘留中心，據稱可容納5000人；據報導，該拘留中心最快本周就會開始拘留非法移民。

鱷魚惡魔島是動用聯邦緊急事務管理署（FEMA）的資金所快速打造的設施，川普指出，拘留中心被沼澤地包圍，唯一離開的方法只有驅逐出境。

川普稱讚佛州的拘留中心的地點選得好，可能和真正的「惡魔島」聯邦監獄一樣好，並表示，他希望未來看到更多州能夠建立這樣的拘留中心；川普說，他知道佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）有意再建造一座移民拘留中心。

川普說，未來這些拘留中心可以轉化成監獄系統的一部分。

川普也說，有些移民罪犯來到美國很久了，甚至是在美國出生，「我認為我們應該也把他們趕出去」；川普說，這有可能是下一個任務。

美國 移民 川普

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