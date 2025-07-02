美參院逾24小時不斷電開會 又大又美法案成功闖關

歷經超過24小時不間斷開會，美國聯邦參議院1日針對「又大又美的法案」投票，終於將法案送出參院，接下來將在眾院做最後投票；美國總統川普1日承認說，在4日之前通過法案有困難，表態願意做出讓步。

川普政府力推，包含減稅、減開支、大增遞解移民經費的又大又美法案本周在參院闖關，希望按計畫趕在7月4日美國國慶日之前通過，給川普簽字。

法案早在6月28日就通過程序投票，但參院民主黨領袖舒默做出反擊，要求參院議事人員宣讀940頁的法案內容，以阻礙法案投票程序順利進行；法案的宣讀歷經約16個小時，直至6月29日下午才宣告結束，參院又進入發言辯論程序至6月30日凌晨。

參院6月30日上午9時緊接著處理投票，不過民主黨祭出一系列不受限制的修正案投票，即「投票表決」（vote-a-rama）拖延投票結果；此方法可用於辯論之後，參議員得以提出不限數量的修正案動議做投票；根據參院統計，參院過去按此方法，最高曾連續投票44次之多，不過本此投票次數打破紀錄，在1日上午達到45次。

民主黨的馬拉松式投票將會議拖入深夜，不過舒默受訪時指出，共和黨同樣也在拖延時間，最後一刻爭取共和黨參議員的支持；在參院開會約22小時後，副總統范斯1日上午現身，為投票做準備，一但出現票數相同的僵局，將投下決定票；參院在1日中午投票，以50：50票打成平手，由范斯投同意票，讓法案以51：50票成功送出參院。

又大又美法案接下來將送至眾議院做最後投票，以通過參院修正的內容，預料在眾院也將面臨挑戰，尤其法案在5月僅以1票的些微之差過關。

根據ABC報導指出，共和黨眾議員瓦拉道（David Valadao）已表明不同意參院的法案版本；另外，眾議員羅伊（Chip Roy）、布雷欽（Josh Brecheen）、伯利森（Eric Burlison）也持反對態度；報導指出，強生只能承受3人跑票。