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美參院通過大又美法案 副總統范斯投下關鍵票
美國聯邦參議院1日以51票對50票通過川普總統主導的「又大又美」法案。三名共和黨參議員投下反對票，讓票數成為50對50，副總統范斯投下決定性一票讓法案過關。
下一步法案將送交眾院表決。
川普希望這項法案能延續其減稅政策，增加軍費開支，包括打造「金穹」飛彈防禦系統，並為驅逐移民和邊境安全計畫提供資金。但減稅加上增加開支，將導致預算赤字失控，引發爭議。
幾名共和黨參議員反對過度削減社福開支，民主黨則稱該法案形同劫貧濟富。參院版法案預估將使美國國債未來10年暴增3.3兆美元，這讓多名主張財政紀律、削減開支的共和黨眾議員不滿，法案若送交眾院能否順利過關，仍有變數。
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