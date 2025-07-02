美參院通過大又美法案 副總統范斯投下關鍵票

川普想要在周五美國獨立日慶祝活動開始前完成「大而美」法案（The One Big Beautiful Bill Act）的立法程序，已經敦促在眾議院和參議院擁有多數席位的共和黨人放棄假期。參議院目前在對法案進行馬拉松式審議。民主黨人一致反對這項法案，在參議院的投票馬拉松中提出了大量修正案。參議員可以提出無數條修正案，而每條修正案都會獲得表決。

2025-07-01 20:46