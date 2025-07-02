共和黨跑3票 又大又美法案 美參院過關

美國聯邦參議院一日以五十一票對五十票通過川普總統主導的「又大又美」法案。三名共和黨參議員投下反對票，讓票數成為五十對五十，副總統范斯投下決定性一票讓法案過關。

法案下一步將送交眾議院表決。川普在接受ＣＮＮ訪問時表示，他希望四日之前通過這項法案，但他也坦承有點難度。

川普希望這項法案能延續其減稅政策，增加軍費開支，包括打造「金穹」飛彈防禦系統，並為驅逐移民和邊境安全計畫提供資金。但減稅加上增加開支，將導致預算赤字失控，引發爭議。

多名共和黨參議員反對過度削減社福開支，民主黨則稱該法案形同劫貧濟富。法案預估將使美國國債未來十年暴增三點三兆美元，這讓多名主張財政紀律、削減開支的共和黨眾議員不滿，法案若送交眾院能否順利過關仍有變數。

美國國會審議川普總統一手主導的「又大又美」減稅法案，將讓美國國債大增，科技大亨馬斯克再對法案開砲，稱法案一過他就要組新黨，下架所有贊成法案的議員，還痛批共和黨是「豬頭黨」，引發川普回嗆。

川普、馬斯克為此再槓上

美國國會審議川普總統一手主導的「又大又美」減稅法案，將讓美國國債大增，科技大亨馬斯克再對法案開砲，稱法案一過他就要組新黨，下架所有贊成法案的議員，還痛批共和黨是「豬頭黨」，引發川普回嗆。

曾拿出三億美元協助川普勝選的馬斯克，先前就因批評這項法案而與川普決裂。川普一日發文回嗆馬斯克，稱馬斯克旗下公司拿了大筆聯邦補助。