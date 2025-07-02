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美參院逾24小時不斷電開會 又大又美法案成功闖關

川普槓上馬斯克 將研究是否驅逐出境調查其所受補助

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他有可能考慮將南非出生的美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）驅逐出境。馬斯克對川普主打的政府支出法案多所批評。

法新社報導，川普（Donald Trump）在白宮面對媒體記者時，被問到他是否會考慮將馬斯克驅逐出境，他回答說：「我不知道。我們會去研究看看。」

世界首富馬斯克是川普去年競選總統時的最大金主，川普上任後新設的政府效率部（DOGE）原本也由馬斯克領導，直到他5月底卸任。

到了6月，馬斯克為了川普的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），公開與川普撕破臉。

馬斯克近幾天又再度開砲，批評共和黨人放棄努力讓美國處於電動車和潔淨能源革命前線。他並重申若美國國會通過「大而美法案」，他將發起成立名為「美國黨」（America Party）的新政黨。

川普今天在白宮還表示，政府效率部可能將矛頭指向創立電動車公司特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）的馬斯克，要查看他接受的美國政府補助。

川普說：「我們可能得讓政府效率部去看一看伊隆（馬斯克名）。你們知道政府效率部是什麼嗎？它是個怪獸，可能會回頭吃了伊隆。」

川普認為，馬斯克之所以攻擊「大而美法案」，是因為不滿當中取消支持電動車產業的措施。川普威脅說：「他（馬斯克）正在失去他的電動車權限，他對此非常不開心，...但他可能還要失去多許多的東西。我現在就可以告訴你 伊隆可能失去的比這多許多。」

川普昨晚在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）已發表過類似言論。他寫道：「伊隆若沒了補助，很可能被迫關門大吉並回到南非老家。」

馬斯克 美國 川普

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