美國際開發署關門 歐巴馬罕見開轟

美國川普政府削減對外援助資金，裁撤美國國際開發署（USAID），該署一日起併入國務院。一項研究預測，全球最弱勢群體可能因此將有一千四百多萬人面臨死亡，其中三分之一是兒童。

這項研究六月卅日發表在「刺胳針」期刊。川普今年一月重返白宮之前，USAID提供全球逾四成人道援助資金。

研究共同作者、巴塞隆納全球健康研究院研究員拉塞拉警告，刪砍資金「可能導致廿年來在弱勢群體健康方面取得的進展突然中斷，甚至逆轉。對許多中低收入國家而言，產生的衝擊堪比全球疫情大流行或大規模武裝衝突」。

國際研究團隊回顧一三三個國家的數據，估計二○○一至二○二一年間，USAID資金曾幫助開發中國家避免了九千一百萬人死亡。

他們也預測，若依照美國政府今年稍早宣布的數字，即資金削減百分之八十三，將如何影響死亡率。結果顯示，削減的資金原本可在二○三○年前避免逾一千四百萬人身亡，其中包括超過四百五十萬名五歲以下兒童，即每年約七十萬名兒童可能因資金削減面臨死亡。

研究人員發現，USAID支持的計畫，與各種原因導致的死亡率減少百分之十五有關；五歲以下兒童方面，死亡率降幅更是翻倍達百分之卅二。這些資金在避免可預防的疾病死亡率方面尤其有效。

研究也發現，相較於未獲支援的國家，獲得USAID高度支持的國家，愛滋病死亡率減少百分之六十五。而瘧疾和其他熱帶疾病死亡率也少了一半。

由已故總統甘迺迪創立的USAID已有六十年歷史，一日起裁撤併入國務院。川普曾聲稱這個機構由「激進左派瘋子」把持，內部充斥浪費和「天大騙局」。

美國前總統歐巴馬與布希一日在一場視訊惜別活動中，與該署員工一起向機構道別，歐巴馬罕見公開批評川普政府此舉「大錯特錯」。