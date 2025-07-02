川普鬆口 延後稅改法期限

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國聯邦參院6月30日對「大而美法案」投票，財長貝森特1日表示，有信心能在美東1日下午將法案成功送出參議院。若是如此，預計最快2日可送聯邦眾院闖關，趕在總統川普要求4日美國國慶日前送到白宮的期限。

然而，川普1日的最新說法則是，他對延後稅改法案的最後期限保持彈性，並保證在削減開支方面不會「過於瘋狂」。川普接受CNN訪問時表示，他希望在7月4日之前通過這項「大而美」稅收和支出法案，但他坦承很難做到，「我會說可能是7月4日，或是前後那幾天」。

被問及一些修正案是否過於激進時，川普表示，他不想在削減開支方面「過於瘋狂」，而且這是一項規模很大的法案，規模較小的法案雖然容易通過，但他認為效果不會這麼好。

稍早白宮也表示，川普政府有信心共和黨會全力支持通過法案，並指出眾議院議長強生和參院多數黨領袖熊恩6月30日都到白宮與總統川普會面。

該法案雖在6月28日晚間以51:49的票數通過程序投票，但參院民主黨領袖舒默做出反擊，要求參院議事人員宣讀940頁的法案內容，以拖延法案投票程序進行；法案的宣讀歷經16個小時，直至29日下午才結束，參院又進入發言辯論程序至30日凌晨。

白宮 投票 川普

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