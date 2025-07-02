馬斯克再轟大而美法案 川普回嗆將調查他的公司拿了多少政府補助

經濟日報／ 編譯盧思綸廖玉玲／綜合外電
馬斯克再對法案開砲，稱法案一過他就要組新黨，下架所有贊成法案的議員。圖為兩人5月底在白宮的檔案照。（路透）
馬斯克再對法案開砲，稱法案一過他就要組新黨，下架所有贊成法案的議員。圖為兩人5月底在白宮的檔案照。（路透）

美國國會審議總統川普一手主導的「大而美」減稅法案，法案將讓美國國債大增，馬斯克再對法案開砲，稱法案一過他就要組新黨，下架所有贊成法案的議員，還痛批共和黨是「豬頭黨」，引發川普回嗆。

「大而美」法案旨在透過削減健保與社福支出，延長川普第一任期推出的減稅政策，但美國國會預算處估計，參院版法案將使美國債務未來十年暴增3.3兆美元。

曾協助川普削減政府開支的馬斯克，6月30再次痛批大又美法案，他宣稱法案若過關，隔天就要成立新政黨「美國黨」，讓支持該法案的議員在明年初選就落敗。

他說，法案中的巨額支出顯示，「我們實際上生活在豬頭黨一黨專政的國家」。

曾拿出3億美元協助川普勝選的馬斯克，曾為川普政府領導備受爭議的政府效率部（DOGE），負責削減聯邦政府開支，但馬斯克已於今年5月底離開該部門。當時他就已因批評稅法法案而與川普決裂。

川普1日發文回嗆馬斯克，稱馬斯克旗下公司拿了大筆聯邦補助，DOGE應該好好審查一下，或許可為國家省下一大筆錢。

川普寫道：「伊隆（馬斯克）可能是史上獲得最多補助金的人，而且遠遠超過其他人。若沒有補助，伊隆大概早就關門大吉，回南非老家了。那將不會再有火箭發射、衛星計畫或電動車，我們國家也將省下一大筆錢。或許我們應該讓政府效率部好好查一查？這裡面可是有大錢可以省啊！！！」

馬斯克不甘示弱發文回應：「我說真的，現在就全部砍光。」

川普6月30日在白宮被問及是否會驅逐這位南非出生的企業家、美國公民時，他回答「我不知道」，然後補充稱，「我們再研究研究。」

馬斯克先前與川普為減稅與支出法案發生爭執後，相對沉默了數周。聯邦參議院6月28日審議法案時，馬斯克在X重新加入辯論，稱這項法案「十足瘋狂且具破壞性」。

馬斯克執掌的特斯拉，股價也隨馬斯克與川普之間關係再度緊張而下挫，繼6月30日收盤下挫1.8%後，7月1日早盤賣壓仍未止，跌幅甚至更超過5%。

特斯拉預料2日公布上季交付數據，市場預估將再次下降，馬斯克先前挺川的政治立場仍在反噬他自己的事業，加上來自中國大陸等的競爭壓力，繼續拖累需求。

馬斯克 美國公民 川普

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