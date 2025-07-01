USAID關閉！歐巴馬、小布希罕見公開怒轟川普「大錯特錯」

美國前總統歐巴馬與小布希今天在1場視訊惜別活動中，與美國國際開發總署員工一起向這個機構道別，並罕見地公開批評現任總統川普政府。

美聯社報導，歐巴馬（Barack Obama）稱川普政府裁撤美國國際開發總署（USAID）之舉，堪稱「大錯特錯」。

今天是USAID獨立營運的最後1天。該機構由已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）創立，已有60年歷史，旨在透過推動國際友好和繁榮，以和平方式促進美國國家安全。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）已下令，該機構7月1日起併入國務院。

在惜別活動中，歐巴馬、小布希（George W.Bush）以及愛爾蘭搖滾天團U2主唱兼社會運動家波諾（Bono）透過視訊，對數以千計USAID相關人士發表談話。

這2位前總統向USAID的數千名員工表達感激之意。在川普與其盟友馬斯克（Elon Musk）的政府縮編計畫中，USAID堪稱最早遭到鎖定且裁員幅度最大的機構之一。

川普曾聲稱這個機構由「激進左派的瘋子」把持，內部充斥「天大的騙局」；馬斯克則以「犯罪組織」稱之。

歐巴馬在預錄影片中鼓勵來自海內外的USAID員工：「你們的工作向來意義重大，而且也將對未來世代發揮深遠影響。」

自川普展開第2任期以來大致維持低調的歐巴馬表示：「摧毀美國國際開發總署不僅像是場鬧劇，也是個悲劇。因為這是在世界各地進行的最重要工作之一。」

同樣透過預錄影片致意的小布希強調，他帶領的共和黨政府開始推動具指標意義的消除後天免疫缺乏症候群（AIDS）及人類免疫缺乏病毒（HIV）計畫，堪稱在全球挽救2500萬條人命的大功臣。

小布希告訴USAID員工：「你們透過工作展現出美國的偉大力量，那就是你們的善心…2500萬原本會死亡的人如今得以生存，這符合我們的國家利益嗎？我跟你們一樣相信確實如此。」