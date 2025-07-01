「大而美」法案包含哪些內容？馬斯克為何又炮轟？

（德國之聲中文網）川普想要在周五美國獨立日慶祝活動開始前完成「大而美」法案（The One Big Beautiful Bill Act）的立法程序，已經敦促在眾議院和參議院擁有多數席位的共和黨人放棄假期。參議院目前在對法案進行馬拉松式審議。民主黨人一致反對這項法案，在參議院的投票馬拉松中提出了大量修正案。參議員可以提出無數條修正案，而每條修正案都會獲得表決。

據法新社分析，鑑於川普對共和黨的鐵腕控制，預計他會在參議院如願以償。不過，在參議院通過只是成功的一半，因為這項900多頁的法案接下來將在眾議院進行單獨投票。眾議院最早可能在周三進行投票。在眾議院批准後，川普才能簽署成為法律。

川普希望他的「大而美法案」能延續其減稅政策，增加軍費開支，並為他史無前例的大規模驅逐出境和邊境安全計劃提供資金。不過，該法案削減醫療補助、大幅提高債務上限的計劃引發了巨大爭議。

有無黨派研究表示，該法案將為財富從最貧困人群向最富裕人群的歷史性再分配鋪平道路。

此前就因「大而美」法案與川普公開鬧翻的馬斯克，在參議院投票開始之際再次提出了尖銳的批評，表示如果法案通過，他會馬上成立一個新的政黨。

川普在當地時間周一晚在其社媒「Truth Social」網站上發布了一系列帖子，為該法案辯護，稱其「或許是歷史上同類法案中規模最大、最重要的」，並表示如果法案未能通過，將意味著「史上最大的、高達68%的增稅」。

這項大約940頁的法案內容龐雜，涵蓋減稅等眾多共和黨的優先議題。值得注意的是，隨著投票和談判的進行，法案內容可能會有所修改。

減稅是當務之急

目前，「大而美」法案包含約4.5萬億美元的減稅措施。根據該法案，現行稅率和稅級將長期生效。此外，法案將暫時增加川普競選時提出的措施：小費和加班費免稅，部分汽車貸款利息抵扣，以及年收入不超過7.5萬美元的老年人可享受6000美元的減稅等。該法案還包含多項與企業相關的減稅措施。

根據無黨派的國會預算辦公室（Congressional Budget Office）對眾議院版本「大而美」的分析，中等收入納稅人將享受500至1500美元的減稅優惠。該法案將使最富裕家庭的收入增加1.2萬美元，而最貧困家庭每年的收入將減少1600美元。

為驅逐出境、修建邊境牆提供資金

該法案將為川普的邊境和國家安全議程提供約3500億美元，其中包括460億美元用於修建美墨邊境牆，450億美元用於建設10萬個移民拘留設施床位。此外，這筆資金也將用於聘用新的移民和海關執法局官員、增派邊境巡邏人員。

川普的目標是兌現其承諾，發起美國歷史上最大規模的驅逐行動，目標是每年驅逐約100萬人。

「金穹」系統和「川普帳戶」

對於五角大樓而言，該法案將提供數十億美元用於造船、彈藥系統和提高軍人生活質量。還有250億美元將用於研發「金穹」導彈防御系統。美國國防部也將獲得10億美元用於邊境安全。

一些額外條款則反映了共和黨的其他優先事項。例如，設立一項名為「川普帳戶」（Trump Accounts）的新兒童儲蓄計劃，財政部可能向每個帳戶存入1000美元。

再例如，參議院撥款4000萬美元，用於建立川普長期以來尋求的「美國英雄國家花園」。

同時，槍支消音器、短管步槍和霰彈槍的200美元稅將被取消。禁止向計劃生育服務機構提供資金。撥款8800萬美元用於疫情應對問責委員會，等等。

削減醫療補助 削減清潔能源、電動車的政策優惠

為了部分抵消稅收損失和新增支出，共和黨計劃削減針對窮人的醫療補助（Medicaid）和食品援助。該計劃要求許多領取醫療補助和食品券的成年人每月必須工作80小時。

在美國，目前有超過7100萬人依賴奧巴馬通過的《平價醫療法案》擴大的Medicaid。

國會預算辦公室估計，如果該法案通過，到2034年，將有1180萬美國人失去醫療保險， 300萬人將失去領取食品券的資格。

共和黨方面則表示，他們正試圖調整社會保障計劃的規模，使其更貼近最初服務的對象，即孕婦、殘疾人和兒童，根除「浪費、欺詐和濫用」。

共和黨人還提議大幅取消旨在促進以可再生能源為動力的清潔能源項目的稅收減免。這些稅收減免是拜登2022年《通脹削減法案》的核心組成部分。據美聯社報道，共和黨方面不僅想取消拜登實施的稅收減免，還計劃對使用一定比例中國零部件的新建風電和太陽能項目加征稅收。

另外，購買電動汽車的稅收減免將於今年9月30日到期，而不是現行法律規定的2032年底。

提高債務上限爭議

此外，法案還將國家債務上限提高5萬億美元，以允許繼續借款。這個大幅調高債務上限的條款引發大量反對聲音。

此前就曾抨擊「大而美」法案的馬斯克，在參議院投票開始時再次提出了尖銳的批評。

馬斯克在X上發帖，指責「大而美」法案將債務上限創紀錄地提高5萬億美元是「瘋狂的」，這是一個「債務奴役」法案，並表示「是時候建立一個真正關心人民的新政黨了」。

這位科技億萬富翁在5月底卸任川普政府效率部門（DOGE）負責人。他在X上寫道：「如果這項瘋狂的支出法案獲得通過，‘美國黨’第二天就會成立。我們的國家需要一個民主黨、共和黨之外的替代方案，讓人民真正擁有發言權。」

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