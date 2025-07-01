委內瑞拉譴責美國拆散家庭 控綁架18移民孩童

委內瑞拉今天指控美國「綁架」18名委國移民孩童；由於同為移民的父母已被美國當局驅逐出境或遭到拘留，這些孩子與雙親分離。

法新社報導，委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）表示，這群孩童的年齡介於1歲至12歲間，許多人的父母已返回委國。

羅德里格斯並未談到，這些孩童是在哪個階段與雙親分開。

他宣稱這些孩童「遭到美國政府綁架」，但也說他正與美國總統川普（Donald Trump）政府合作，以確保他們返回委內瑞拉。

羅德里格斯補充道，這些孩童及其雙親均未犯下任何罪行，不應遭受與家人分離這樣殘忍的懲罰。

儘管委內瑞拉與美國於2019年斷交，委國已同意接收美國遣返航班送回的委國移民。