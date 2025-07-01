快訊

彭振聲妻子墜樓身亡...柯文哲深感震驚抱歉 「因為我而讓大家受苦了」

北市松山死亡車禍！民間救護車鳴笛過紅燈 路口撞死機車騎士

民眾黨號召北檢外集結！支持者爆推擠 北市警第一次舉牌警告

美國環保署員工聯名信 指責政府漠視科學制定有害政策

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

數以百計美國環境保護署（EPA）員工今天發表聯名信，指責政府破壞環保署的核心使命，「漠視科學共識，讓污染者受益」。

法新社報導，這封措辭嚴厲的信函由200多名現任和前任環保署員工及其支持者簽署，指責環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin）制定了有害人類和環境的政策。

信中寫道：「當今政府的決定經常與同儕審查的研究以及EPA專家的建議牴觸。毋庸置疑，你們的行為不僅在美國危害公眾健康，阻礙科學進步，在全世界也是如此。」

在澤爾丁領導下，環保署持續致力於兌現川普的競選承諾，取消環境法規、提高化石燃料產量、削減潔淨能源支出。

這封信點出5個主要關注領域，包括環保署日益政治化、針對邊緣化社區的計畫被撤銷，以及環保署研究發展辦公室（Office of Research and Development）的「解散」。

信中指出，在澤爾丁領導下，環保署的溝通管道被用於「傳播假訊息和鮮明的黨派言論」。

「這種政治化的資訊偏離了環保署的核心責任，也就是透過客觀、基於科學的政策保護人類健康和環境。」這封信舉例，官方訊息將「氣候科學比喻為宗教」。

澤爾丁曾多次表示，他認為環保署的職責是支持美國經濟成長，在他的指導下，環保署已全面撤銷多項環境標準和溫室氣體法規。

澤爾丁今年3月宣布一系列政策措施，並稱讚此舉是「我國鬆綁管制以來最偉大的一天」。

數週前，數十名國家衛生研究院（National Institutesof Health）員工簽署類似文件，譴責川普政府的「有害」政策。

環保署這封信則有超過170名「匿名簽署人」，信中指出，川普政府在環保署內部助長了「恐懼文化」。

美國 科學 環保署

延伸閱讀

川普2作法造成 美元指數上半年跌近11%創半世紀來最差

川普轟日本不買美國米！網酸：味如嚼蠟…豬都不吃

頒川普諾貝爾獎 不如頒奧斯卡獎？

川普4個字稱呼日本首相引熱議！網質疑「不記得石破茂？」

相關新聞

川馬再度開槓！川普威脅砍特斯拉政府補助 馬斯克怒回1句話

美國總統川普7月1日發文嗆聲世界首富馬斯克，稱如果沒有聯邦補助，馬斯克旗下公司早就關門大吉「回南非老家」，更指點政府效率...

「凍租」主張新考驗 委員會通過：紐約穩租房租金仍可漲3%

紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)6月30日晚間投票，決定將租金穩定公寓(以下簡稱穩租房...

山區縱火「誘殺」消防員釀2死1傷 愛達荷州20歲槍手遺體尋獲

愛達荷州北部29日下午發生消防隊員前往山區滅火卻遭埋伏槍手狙殺的駭人事件，警方確認已經死亡的兇嫌是居無定所的20歲男子羅...

參院表決大又美 民主黨祭馬拉松式投票…過去最高紀錄達44次

聯邦參院30日針對「又大又美的法案」投票，民主黨祭出一系列不受限制的修正案投票，即馬拉松「連續投票」表決(vote-a-...

美國人不再愛國？自豪感正逐年下降

蓋洛普(Gallup)最新民調顯示，過去十年來美國人自豪感逐年下降，民主黨人士更跌破4成，反觀伊拉克戰爭初期，當時有高達...

大又美到底砍哪些經費？46州7月1日進新預算年度不及因應

川普總統力推的「又大又美法案」大砍社會安全網福利計畫的聯邦經費，預料將對各州帶來重大影響，但全國46州7月1日起便進入新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。