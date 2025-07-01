美國環保署員工聯名信 指責政府漠視科學制定有害政策
數以百計美國環境保護署（EPA）員工今天發表聯名信，指責政府破壞環保署的核心使命，「漠視科學共識，讓污染者受益」。
法新社報導，這封措辭嚴厲的信函由200多名現任和前任環保署員工及其支持者簽署，指責環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin）制定了有害人類和環境的政策。
信中寫道：「當今政府的決定經常與同儕審查的研究以及EPA專家的建議牴觸。毋庸置疑，你們的行為不僅在美國危害公眾健康，阻礙科學進步，在全世界也是如此。」
在澤爾丁領導下，環保署持續致力於兌現川普的競選承諾，取消環境法規、提高化石燃料產量、削減潔淨能源支出。
這封信點出5個主要關注領域，包括環保署日益政治化、針對邊緣化社區的計畫被撤銷，以及環保署研究發展辦公室（Office of Research and Development）的「解散」。
信中指出，在澤爾丁領導下，環保署的溝通管道被用於「傳播假訊息和鮮明的黨派言論」。
「這種政治化的資訊偏離了環保署的核心責任，也就是透過客觀、基於科學的政策保護人類健康和環境。」這封信舉例，官方訊息將「氣候科學比喻為宗教」。
澤爾丁曾多次表示，他認為環保署的職責是支持美國經濟成長，在他的指導下，環保署已全面撤銷多項環境標準和溫室氣體法規。
澤爾丁今年3月宣布一系列政策措施，並稱讚此舉是「我國鬆綁管制以來最偉大的一天」。
數週前，數十名國家衛生研究院（National Institutesof Health）員工簽署類似文件，譴責川普政府的「有害」政策。
環保署這封信則有超過170名「匿名簽署人」，信中指出，川普政府在環保署內部助長了「恐懼文化」。
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