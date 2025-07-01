川普政府不滿庇護移民政策 狀告洛杉磯

美國總統川普政府今天在洛杉磯加大力道取締移民，對洛杉磯保護無證件移民的「庇護城市」（sanctuary city）政策提出訴訟。

共和黨籍的川普3週前派遣國民兵前往民主黨人治理的洛杉磯，以平息針對聯邦探員圍捕移民的抗議。

加州州長紐松（Gavin Newsom）曾說，沒必要派數以千計兵力來處理這些大致上都很和平的抗議，但他試圖透過法律途徑撤走這些國民兵的行動，目前均未成功。

法新社報導，洛杉磯是禁止地方警察依據移民身分逮捕人並限制與聯邦當局分享資訊的美國「庇護城市」之一。

這使得洛杉磯直接槓上川普，川普在競選總統過程中抨擊無證件移民，將他們比擬為「動物」和「怪物」，並承諾展開美國史上最大規模驅逐行動。

在川普治下，司法部已控告芝加哥和其他多個實施庇護政策且由民主黨人治理的城市。

司法部在聲明中表示，已基於「干預聯邦政府執行移民法律」的政策，對洛杉磯市、市長巴斯（KarenBass）和洛杉磯市議會提出訴訟。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）說，庇護政策「違反聯邦法律」，且助長洛杉磯「近期目無法紀、暴動、劫掠、破壞」等事件。

邦迪還說，「庇護政策是驅動美國人近期在洛杉磯目睹的暴力、混亂和攻擊執法機構的因素」；但加州當局否認這種說法。