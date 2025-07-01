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川馬再度開槓！川普威脅砍特斯拉政府補助 馬斯克怒回1句話

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）與世界首富馬斯克（左）7月1日再度隔空交火。法新社
美國總統川普（右）與世界首富馬斯克（左）7月1日再度隔空交火。法新社

美國總統川普7月1日發文嗆聲世界首富馬斯克，稱如果沒有聯邦補助，馬斯克旗下公司早就關門大吉「回南非老家」，更指點政府效率部（DOGE）審查馬斯克旗下公司的政府補助可能會為國家「省下一大筆錢」。馬斯克也不甘示弱，怒回「現在就砍」。

這番言論正值馬斯克再度開砲川普大而美法案之際。

路透7月1日報導，川普在自家社群發文寫道：「伊隆可能是史上獲得最多補助金的人，而且遠遠超過其他人。若沒有補助，伊隆大概早就關門大吉，回南非老家了。那將不會再有火箭發射、衛星計畫或電動車，我們國家也將省下一大筆錢。或許我們應該讓DOGE好好查一查？這裡面可是有大錢可以省啊！！！」

馬斯克也不甘示弱，在X發文回應：「我說真的，現在就全部砍光。」

川普的「大而美」減稅法案目前正在參議院進行審議，馬斯克與川普撕破臉、沉寂幾周後，再度於6月29日痛罵這項法案，更批評支持該法案的共和黨是「豬頭黨」，揚言明年中下架共和黨議員及成立新政黨。

馬斯克 電動車 川普 南非

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