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美國連鎖超市供應商釀命案！工人離奇受困大型工業烤箱內慘死

聯合新聞網／ 綜合報導
大型工業烤箱示意圖，非事發地點。圖／AI生成
大型工業烤箱示意圖，非事發地點。圖／AI生成

美國密蘇里州一名工人，日前在清洗大型工業烤箱時被困在裡面，同事雖立即求助，但該工人仍不幸死亡，目前全案正在調查當中。

跟據《CBS NEWS》《每日郵報》等外媒報導，當時烤箱並沒有在運轉，該工人正在用高壓水槍清洗烤箱外部，卻因不明原因受困在烤箱裡面，同事發現後立即呼叫救護人員，然而依然來不及，該工人被當場宣布死亡。

據了解，該工廠主要生產穀物食品供應給大型連鎖超市沃爾瑪（Walmart）的自有品牌，烤箱是用於烘烤穀物的。死者已在廠內工作9年，至於他的死因為何、是如何進入烤箱內部的，目前仍在調查當中，警方並不認為是他殺。

工廠發布悼念聲明，向死者家人、朋友和同事表達慰問，並表示將積極配合調查。

超市 沃爾瑪 死亡 工人

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