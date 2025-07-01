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川普4個字稱呼日本首相引熱議！網質疑「不記得石破茂？」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）2月7日於白宮接待到訪的日本首相石破茂（右）。路透
美國總統川普（左）2月7日於白宮接待到訪的日本首相石破茂（右）。路透

美國總統川普6月30日批評日本「不買美國米」，此前一天還威脅對日本進口汽車加徵25%關稅，言論一出除了引發國際政經界關切，更引發話題的是，川普受訪表達對美日談判不滿時，僅以「親愛的日本先生」（Mr. Japan）稱呼日本首相石破茂，讓外界議論川普根本不記得石破茂。

哈芬登郵報報導，福斯新聞節目「周日晨間前景」6月29日播出川普的採訪，節目中當主持人問及是否會延長對等關稅寬限期時，川普表示沒有這項打算，屆時將直接發函通知其他國家關稅稅率。

川普接著模擬發函給日本說：「親愛的日本先生，是這樣的，您即將為輸美汽車支付25%關稅。」他還說，美國進口幾百萬輛日本汽車，日本卻進口相對少的美國車，這件事「不公平」。

川普以「日本先生」稱呼日本首相石破茂迅速在美國和日本的社群媒體招致批評。有的網友說：「親愛的日本先生，川普在說誰？」還有人質疑「川普自己都不知道自己在說誰嗎？」、「連對方名字都不知道，怎麼談判？」、「簡直不敢置信」。

還有人說，如果是前總統拜登稱「日本先生」，肯定又被懷疑認知能力下降引發爭議。

川普此前曾兩度與石破會晤，一次是今年2月在白宮，另一次是6月在加拿大G7峰會。事實上，川普2月結束美日會談後，在給日本的信函中也並未稱呼石破名稱，僅以「首相先生」代稱，當時也引發關切。

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