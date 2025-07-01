紐約華裔醫生認罪 施藥後性侵女病患和熟人
美國紐約檢方表示，華裔醫生程志（Zhi Alan Cheng，音譯）涉嫌在任職醫院與自宅中，性侵多名被施藥物後失去意識的女性，他今天承認多項性犯罪。
紐約皇后區檢察官辦公室表示，程志（Zhi AlanCheng）承認性侵7名女性，其中3名是他任職紐約長老會皇后醫院（New York-Presbyterian Queenshospital）的女病人。
現年35歲的程志於2022年被捕，原因是有一名女性熟人發現了一段影片，顯示程志在自家中趁她昏迷時性侵她。
檢方說，搜查程志的住宅和相關設備，發現他在家中和工作場所性侵女性的錄影證據。檢方還發現了液體麻醉劑。
程志目前仍在獄中，已被禁行醫。檢方表示，程志將面臨最高24年的有期徒刑。
檢方表示，大多數受害者當時都被注射鎮靜劑，對性侵事件毫無記憶。但其中一名女性因接受胃腸道手術注射了麻醉劑，之後在性侵過程中醒來。
檢察官說，紐約長老會皇后醫院的主管曾配合相關刑事調查。
美聯社報導，程志的律師艾恩宏（Jeffrey Einhorn）感謝與檢方達成認罪協議，並表示，「程先生今天認罪的罪責極其嚴重」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言