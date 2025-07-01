川普勝利香水上市 川普親自推銷

美國總統川普30日發文推銷川普勝利香水，稱該香水代表獲勝、力量和成功。

川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上推銷川普香水，指該香水名為「勝利 45-47」（Victory 45-47），代表川普是美國第45任、第47任總統；川普說，川普香水的內涵是獲勝、力量和成功，男女皆可使用。川普推薦大家應該為自己和親人都買一罐。