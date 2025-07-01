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川普勝利香水上市 川普親自推銷

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普30日發文推銷川普勝利香水，稱該香水代表獲勝、力量和成功。圖／翻攝川普社群網絡
美國總統川普30日發文推銷川普勝利香水，稱該香水代表獲勝、力量和成功。圖／翻攝川普社群網絡

美國總統川普30日發文推銷川普勝利香水，稱該香水代表獲勝、力量和成功

川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上推銷川普香水，指該香水名為「勝利 45-47」（Victory 45-47），代表川普是美國第45任、第47任總統；川普說，川普香水的內涵是獲勝、力量和成功，男女皆可使用。川普推薦大家應該為自己和親人都買一罐。

除了「勝利 45-47」，川普還親自錄製影片，推薦另外一款香水名為「戰鬥、戰鬥、戰鬥」（Fight, Fight, Fight）。

美國總統川普30日發文推銷川普勝利香水，稱該香水代表獲勝、力量和成功。圖／翻攝川普社群網絡
美國總統川普30日發文推銷川普勝利香水，稱該香水代表獲勝、力量和成功。圖／翻攝川普社群網絡

社群 成功 川普

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