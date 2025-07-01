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川普減稅法案重創綠能投資 參院共和黨推修正案搶救風電太陽能補貼

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
業界警告，若參院版租稅和支出法案不調整，恐重創多座已在興建中的風場和太陽能電廠，也將扼殺許多因應美國用電需求激增的新案。路透
業界警告，若參院版租稅和支出法案不調整，恐重創多座已在興建中的風場和太陽能電廠，也將扼殺許多因應美國用電需求激增的新案。路透

美國多位共和黨籍參議員正推動修正案，設法緩和美國總統川普租稅和支出法案中大幅縮減風電太陽能補貼的措施。

愛荷華州共和黨籍聯邦參議員恩絲特（Joni Ernst）提出的修正案，主張刪除參院版本中對使用中國大陸及其他「受關切外國實體」零組件的風電、太陽能建案加徵新貨物稅的條款。

這項修正案最快可能在周一深夜或周二表決。業界對此大表支持，並警告若不調整，川普推動的這部「大而美法案」恐重創多座已在興建中的風場和太陽能電廠，也將扼殺許多因應美國用電需求激增的新案。

美國可持續能源商業協會（Business Council for Sustainable Energy）主席雅各布森（Lisa Jacobson）說：「這項修正案可為能源產業提供更可行的轉型過渡，同時保障現有產業就業和正在籌備的專案。」

周一所討論恩絲特的修正案，將補貼退場時程調整得更寬鬆，改以開工時間做為認定標準。依此規畫，只要在2026或2027年動工的專案，仍可享有部分補貼。

不過，這項修正案若通過，恐將衝擊眾議院共和黨內好不容易達成的共識，因為財政保守派原本堅持要嚴格限制租稅補貼的適用標準。

至於針對使用中國製造設備的建案加徵新貨物稅，則會影響到不少再生能源投資案。大陸企業在太陽能電池、晶圓等關鍵零組件的市占率極高，相關技術在整個綠能產業中占有主導地位。

照「大而美法案」現有版本，數十億美元投資案將受威脅，也拖累美國在用電需求飆升的關鍵時刻擴建電力設施，恐讓家庭能源支出進一步上漲。

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