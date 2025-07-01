川普減稅法案重創綠能投資 參院共和黨推修正案搶救風電太陽能補貼

美國多位共和黨籍參議員正推動修正案，設法緩和美國總統川普租稅和支出法案中大幅縮減風電、太陽能補貼的措施。

愛荷華州共和黨籍聯邦參議員恩絲特（Joni Ernst）提出的修正案，主張刪除參院版本中對使用中國大陸及其他「受關切外國實體」零組件的風電、太陽能建案加徵新貨物稅的條款。

這項修正案最快可能在周一深夜或周二表決。業界對此大表支持，並警告若不調整，川普推動的這部「大而美法案」恐重創多座已在興建中的風場和太陽能電廠，也將扼殺許多因應美國用電需求激增的新案。

美國可持續能源商業協會（Business Council for Sustainable Energy）主席雅各布森（Lisa Jacobson）說：「這項修正案可為能源產業提供更可行的轉型過渡，同時保障現有產業就業和正在籌備的專案。」

周一所討論恩絲特的修正案，將補貼退場時程調整得更寬鬆，改以開工時間做為認定標準。依此規畫，只要在2026或2027年動工的專案，仍可享有部分補貼。

不過，這項修正案若通過，恐將衝擊眾議院共和黨內好不容易達成的共識，因為財政保守派原本堅持要嚴格限制租稅補貼的適用標準。

至於針對使用中國製造設備的建案加徵新貨物稅，則會影響到不少再生能源投資案。大陸企業在太陽能電池、晶圓等關鍵零組件的市占率極高，相關技術在整個綠能產業中占有主導地位。

照「大而美法案」現有版本，數十億美元投資案將受威脅，也拖累美國在用電需求飆升的關鍵時刻擴建電力設施，恐讓家庭能源支出進一步上漲。