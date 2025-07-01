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長髮女闖軌道疑似找廁所！爬月台不及遭列車「夾殺」 驚悚畫面瘋傳

香港01／ 喬納森／報導
示意圖／ingimage
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美國發生一起駭人意外！紐約地鐵日前發生一名年輕女子闖入軌道，疑似為了如廁，下到軌道後卻在列車進站前來不及爬回月台，當場遭列車與月台夾住喪命，驚悚過程被監視器拍下並在網路上瘋傳。有傳言指女子是為了上廁所才下去，但警方表示死者身分與詳細原因仍在釐清中。

女子私闖軌道　全程影片曝光

綜合外媒報導，事件發生在6月16日晚上，地點位於紐約地鐵聯合廣場站（Union Square Station）。從監視器畫面可見，一名24歲長髮女子撥開月台邊緣的「禁止進入或跨越軌道」警示牌後，直接爬下月台，走入鐵軌範圍並消失在鏡頭中。大約十多秒後，她急忙跑回月台邊，試圖攀上月台，卻在列車高速進站時遭到夾擊，當場身亡。

疑似為如廁下軌　警方尚未確認身分

急救人員抵達後立即進行搶救，但女子仍於當晚10點半宣告傷重不治。有報導指出，女子疑似因找不到廁所而選擇下到軌道如廁。不過，警方表示目前尚未確認死者身分，初步也未發現與任何犯罪行為有關的跡象。

意外癱瘓L線　捷運局嚴正呼籲勿擅闖軌道

這起事件也導致L線列車在第八大道（8th Avenue）與貝福德大道（Bedford Avenue）之間的路段停駛約1.5小時。紐約大都會運輸局（MTA）發言人嚴正呼籲，無論是找廁所還是撿掉落物品，都絕對不應擅自闖入軌道區域，此舉極其危險，可能導致嚴重甚至致命後果。

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文章授權轉載自《香港01》

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