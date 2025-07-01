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川普大而美法案最快今有結果！馬斯克痛批下架「豬頭共和黨人」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國參議院力拼在美國總統川普（左）自訂的7月4日前通過大而美法案，世界首富馬斯克（右）則痛批支持該法案的共和黨是豬頭黨。法新社
美國參議院力拼在美國總統川普（左）自訂的7月4日前通過大而美法案，世界首富馬斯克（右）則痛批支持該法案的共和黨是豬頭黨。法新社

美國參議院共和黨人加緊腳步審議「大而美」減稅法案，力拼在美國總統川普訂下的7月4日期限前批准通過，預計最快在當地時間6月30日（台灣時間7月1日中午前）進行全院表決。與此同時，世界首富馬斯克沉寂幾周再次對法案開砲，揚言下架所有贊成法案的議員，還痛批共和黨是「豬頭黨」。

金融時報報導，大而美法案旨在透過削減健保與社福支出，延長川普第一任期推出的減稅政策。該法案於6月28日通過程序表決，參議員在當地時間6月30日展開馬拉松式的連續投票，預計最快在當日晚間產生表決結果。

由於民主黨一致反對此案，共和黨在參議院若要以簡單多數通過法案，最多只能流失3票。共和黨籍的肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）與北卡羅來納州參議員提里斯（Thom Tillis）已表明將投下反對票。另有數名共和黨人對法案規模與範圍表達疑慮，尤其是削減低收入與身障人士公費醫療保險支出，以及撤銷對再生能源產業的稅收優惠等爭議條款。

與此同時，特斯拉執行長馬斯克6月30日再次痛批大而美法案，他在X發文表示，曾以削減政府開支為政見、卻轉而支持該法案的議員「應該羞愧低頭！」

馬斯克還說：「他們明年初選一定會落敗，哪怕這是我在地球上的最後一件事。」

馬斯克再次呼籲創立新政黨，稱大而美凸顯「我們其實活在一個一黨制的國家──豬頭黨！！！」他寫道：「是時候創立一個真正關心人民的新政黨了。」

馬斯克 議員 川普 共和黨

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