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埃及男不滿攜肉品入境美被聞出 踹飛檢疫犬致肋骨傷

中央社／ 華盛頓30日專電
美國海關及邊境保護局（CBP）米格魯小隊成員佛萊迪，24日凌晨值勤時遭人踢飛受傷。(取材自cbp.gov)
美國海關及邊境保護局（CBP）米格魯小隊成員佛萊迪，24日凌晨值勤時遭人踢飛受傷。(取材自cbp.gov)

70歲埃及男子瑪里日前不滿攜帶牛肉等違禁品的行李箱被檢疫犬弗雷迪聞出，竟一腳把11公斤的弗雷迪踹飛致肋骨受傷。監視器畫面可見，弗雷迪當時身體騰空、雙耳翹起，明顯受重擊。瑪里被勒令支付醫藥費，也被遣返出境。

事件發生於6月24日當地時間清晨6:30左右，5歲的米格魯弗雷迪（Freddie）正於華盛頓特區市郊的杜勒斯國際機場執勤，於行李提領區發現瑪里（HamedRamadan Bayoumy Aly Marie）的行李箱「有異」。

美國海關與邊境保護局（Customs and BorderProtection，CBP）訓犬員開始盤問瑪里時，他猛踢弗雷迪一腳。CBP形容，「這力道之大，足以將這隻25磅（約11.34 公斤）重的米格魯踢飛」。

弗雷迪隨後被送往獸醫院急診室，發現右肋骨挫傷。而瑪里行李箱中有超過45公斤的牛肉、米、茄子、小黃瓜、甜椒及玉米種子等，這些全是禁止帶入境的物品，不但可能攜帶危害美國原生動植物的疾病，一旦傳入境內，還難以根除。

瑪里6月25日出庭，對傷害執法動物的指控認罪。他被判處有期徒刑，此外，也需支付弗雷迪的840美元（約新台幣2.4萬元）醫藥費。瑪里隔日下午被遣返，搭乘班機返回埃及。

「被抓到蓄意走私超過一百磅未申報及禁止入境的農產品，並不代表就可以暴力攻擊一隻毫無防備的CBP米格魯」，CBP華盛頓特區主管華歐（ChristineWaugh）說。

她透過聲明表示，海關與邊境保護局高度依賴警犬夥伴，弗雷迪只是在履行職務。「任何針對我們其中一員的惡意攻擊，就是對我們所有人的攻擊」。

機場檢疫犬種以米格魯為大宗，因為米格魯原生種是獵犬，天生具備追蹤氣味的特長且愛吃，經過訓練的米格魯可嗅出行李中夾藏的動植物檢疫物。

CBP指出，旗下「米格魯小隊」在篩查旅客和貨物方面發揮至關重要的作用，以防止有害植物病蟲害及外來動物疾病進入美國。動植物病蟲害和入侵性害蟲及雜草已使各國耗費數百萬至數十億美元進行根除，造成財政損失。

行李箱 美國 米格魯

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