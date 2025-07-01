標普500和那斯達克再創新高 Q2寫下一年多來最佳單季表現

美國股市標普 500 指數和那斯達克綜合指數周一再創收盤新高，為一年多來表現最好的一季畫下了句點，因投資人看好美國接近和主要貿易夥伴達成具體協議。

道瓊工業指數上漲275.50點，漲幅0.6%，報44,094.77點；標普500指數上漲31.88點，漲幅0.5%，收在6,204.95點，首度站上6,200點大關；那斯達克綜合指數上漲96.27點，漲幅0.5%，收在20,369.73點。自4月低點反彈近25%之後，標普500指數第2季大漲10.6%，創下2023年12月以來的最佳單季現。科技股領漲，蘋果（Apple）大漲2%，在大型股中漲幅最大。

那斯達克綜合指數第2季大漲 17.8%，道瓊工業指數漲近5%。羅素 2000 小盤股指數上漲 8.28%。

儘管如此，美股三大指數仍創下自 2022 年以來最弱的上半年表現，貿易政策的不確定性讓投資人在今年保持警惕，4 月 2 日美國總統川普公布全面關稅之後，緊張局勢達到頂峰。

周日，加拿大就在針對美國科技公司的數位服務稅生效前幾個小時宣告取消此稅，以利推動和美國陷入僵局的貿易談判。美國財政部長貝森特周一警告，即使各國本著誠意進行談判，仍可能在7月9日面臨大幅提高關稅的局面，而任何可能的延期都將取決於川普。

與此同時，美國參院共和黨正努力推動通過川普提出的大規模減稅和支出法案，川普希望此法案能在7月4日國慶日前過關。

費城半導體指數漲0.03%，輝達（NVIDIA）漲0.2%，台積電ADR跌0.9%。

美國公債殖利率小幅走低，美國10年期公債殖利率周一收在4.227%左右。

Ameriprise 的Anthony Saglimbene表示，「面對上半年的地緣政治衝擊和貿易不確定性，市場表現出了極強的適應性和韌性，這主要是因為經濟和企業獲利狀況保持穩固，」「處於歷史高位的股價已經反映了未來的路徑，該路徑包含相當溫和的通膨、成長和貿易環境，如果未來幾個月的形勢不如預期，這會是個風險。」

摩根大通由Mislav Matejka領導的團隊認為，若Fed降息伴隨經濟成長放緩，美股可能仍面臨壓力；Michael Wilson領導的摩根士丹利策略師團隊則認為，美股可望受到Fed政策寬鬆提振，前提是失業率不會顯著上升。

高盛(Goldman Sachs)和富國銀行(Wells Fargo)股價攀升，聯準會（Fed）壓力測試顯示主要銀行狀況良好，足以抵禦嚴重經濟下滑，也為配息排除障礙。標普500指數金融股指數創下收盤新高。

標普 500 指數中，漲幅名列前茅的是慧與（HPE） ，漲幅為 11.1%；First Solar 漲幅為 8.8%；瞻博網絡漲幅為 8.5%。

甲骨文上漲4%，該公司宣布達成了一項年收入價值300億美元的雲端服務交易。

Moderna上漲1.6%，該公司研發的流感疫苗在後期臨床試驗中達標。

Robinhood Markets大漲13%，創下歷史新高，該交易平台宣布已在歐洲推出美國證券的代幣化交易服務。