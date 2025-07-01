批曼達尼「共產主義者」 白宮：川普很難與他共事

紐約州州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）贏得民主黨紐約市長初選，白宮30日指曼達尼是一名「共產主義者」（communist），並認為，如果曼達尼當選，美國總統川普恐怕很難與這樣的人的共事。

曼達尼日前贏得民主黨初選後，吸引全美關注，尤其他批判收入不均等的現象，也捍衛自己對以色列政策的譴責，包含加薩戰爭；曼達尼日前更表示，「我不認為億萬富豪應該存在」，「因為，老實說，在如此不平等的年代，那是多麼大的一筆錢，最終我們更需要的，是全市、全州，以及全國性的平等」。

對此，白宮30日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）稱曼達尼是民主黨社會主義者，其實是一名共產主義者，指他希望刪減警察資金、宣揚反猶太主義、讚揚支持哈瑪斯的組織、盼以色列消失，且相信富有的美國人不該存在。

李維特說，川普願意與所有人共事，包括和民主黨、民主黨州長等，也表示願意與極左派合作，指川普想要為國家做對的事情，不過像是曼達尼這樣的人，是一名共產主義者，反對所有讓美國偉大的價值，包括常識、法律和秩序、低稅率和努力工作等。

李維特認為，如果曼達尼當選紐約市長，川普會很難與曼達尼共事，「希望紐約市民能做出明智的選擇」。