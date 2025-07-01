批日本不願進口美國米 川普：美國將發函決定關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國對等關稅的90天暫緩期即將結束，美國總統川普30日對日本表達不滿，指有些國家被寵壞了，並表示，日本不願進口美國米；川普表示，美國將發函給日本決定最後的關稅稅率。

對等關稅暫緩期即將於7月9日結束，川普日前表示，未與美國達成貿易協議的國家將收到來自美國的發函，由美國決定最後的關稅稅率。

川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，有些國家被寵壞了，指他雖然很尊重日本，但日本不願進口美國米，日本缺米非常嚴重；川普表示，換句話說，美國將發函給日本決定關稅稅率；川普說，美國未來樂於和日本繼續做貿易夥伴。

美國 日本 川普

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