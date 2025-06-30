川普政府致函哈佛大學校長 控校方涉侵犯學生民權

華爾街日報30日報導，美國川普政府已通知哈佛大學，指稱當局調查發現該校對待猶太和以色列學生的方式違反民權相關聯邦法律，這使哈佛的聯邦資金更岌岌可危。

經華爾街日報檢視，川普政府30日向哈佛校長加伯的致函聲稱，其調查發現哈佛明知猶太和以色列學生在校園感覺受到威脅，卻故意漠視，「若未能立即實施足夠改革，將導致（哈佛）失去所有聯邦財政資源，並持續影響哈佛與聯邦政府的關係」。

該信還說，哈佛當然可能在沒有聯邦特權下繼續運作，「或許這種機會將激發對卓越的追求，幫哈佛再度蓬勃發展」。

哈佛大學未立即回應置評請求。華爾街日報說，正式的民權法「違規通知」，通常是美國司法部提告或與校方自願和解前的動作。以往歷屆總統任內，政府對大學的民權調查通常以達成自願解決協議收場。

川普政府5月也向哥倫比亞大學發類似通知，聲稱其調查發現該校違反民權法，涉嫌未能保護猶太學生免受騷擾。

這些調查結果，是川普政府對大學採取的更廣泛行動一環。川普政府今年稍早已向哈佛提一系列要求，包括要求聯邦政府獲准監督該校招生、徵才作業及學生和教職員的意識形態。哈佛大學拒絕後，川普政府說將凍結該校逾20億美元補助和合約。

川普還已試圖阻擋哈佛招收國際學生，並威脅取消其免稅地位。哈佛大學已提告政府，指控政府侵犯其憲法第一修正案和正當程序保障的權利。