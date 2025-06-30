快訊

網紅「仙塔律師」涉助詐團洗錢洩密 北檢訊後以70萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

川普政府致函哈佛大學校長 控校方涉侵犯學生民權

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
在美國麻州波士頓的哈佛大學校園，攝於5月27日。法新社
在美國麻州波士頓的哈佛大學校園，攝於5月27日。法新社

華爾街日報30日報導，美國川普政府已通知哈佛大學，指稱當局調查發現該校對待猶太和以色列學生的方式違反民權相關聯邦法律，這使哈佛的聯邦資金更岌岌可危。 

經華爾街日報檢視，川普政府30日向哈佛校長加伯的致函聲稱，其調查發現哈佛明知猶太和以色列學生在校園感覺受到威脅，卻故意漠視，「若未能立即實施足夠改革，將導致（哈佛）失去所有聯邦財政資源，並持續影響哈佛與聯邦政府的關係」。

該信還說，哈佛當然可能在沒有聯邦特權下繼續運作，「或許這種機會將激發對卓越的追求，幫哈佛再度蓬勃發展」。

哈佛大學未立即回應置評請求。華爾街日報說，正式的民權法「違規通知」，通常是美國司法部提告或與校方自願和解前的動作。以往歷屆總統任內，政府對大學的民權調查通常以達成自願解決協議收場。 

川普政府5月也向哥倫比亞大學發類似通知，聲稱其調查發現該校違反民權法，涉嫌未能保護猶太學生免受騷擾。

這些調查結果，是川普政府對大學採取的更廣泛行動一環。川普政府今年稍早已向哈佛提一系列要求，包括要求聯邦政府獲准監督該校招生、徵才作業及學生和教職員的意識形態。哈佛大學拒絕後，川普政府說將凍結該校逾20億美元補助和合約。

川普還已試圖阻擋哈佛招收國際學生，並威脅取消其免稅地位。哈佛大學已提告政府，指控政府侵犯其憲法第一修正案和正當程序保障的權利。

華爾街日報 川普 哈佛大學

延伸閱讀

川普政策拖累 美元上半年表現為逾半世紀來最疲弱

川普2.0關稅能打壓大陸貿易？劉憶如：政策效果不大

被川普點名是「共產主義者」 民主黨新星曼達尼：世上不該有億萬富豪

以色列外長：以國有興趣和敘利亞、黎巴嫩建交

相關新聞

川普政府致函哈佛大學校長 控校方涉侵犯學生民權

華爾街日報30日報導，美國川普政府已通知哈佛大學，指稱當局調查發現該校對待猶太和以色列學生的方式違反民權相關聯邦法律，這...

黃石公園野牛跌落溫泉滾水烹 遊客鏡頭紀錄死亡瞬間

美國歷史最悠久的國家公園黃石公園日前傳出園內一頭野牛，不小心失足跌入滾燙的溫泉中，不幸死亡的瞬間被遊客的鏡頭紀錄下來

國會預算處：參院版「大而美法案」恐讓美國債增3.3兆美元

根據美國國會預算處，聯邦參議院就川普總統「大而美法案」所做的修訂將使國債暴增3.3兆美元，並大幅削減醫療保險覆蓋範圍，這...

被川普點名是「共產主義者」 民主黨新星曼達尼：世上不該有億萬富豪

紐約市長民主黨初選贏家曼達尼（Zohran Mamdani）表示，世上不該存在億萬富豪，強化其對抗最富裕、最有權勢的紐約...

美國皇后區公車大改版 推2次轉乘免費優惠 最多可省5.8元

紐約市皇后區巴士網絡29日正式啟動重大改版，其中有16條新路線上路、67條調整、5條停駛，同時有5條高載客路線加密班次，...

救大又美法案…熊恩、范斯最後關頭向保守派讓步 換關鍵4票

聯邦參院多數黨領袖熊恩(John Thune)和副總統范斯(JD Vance)28日晚在最後關頭對保守派讓步，削減聯邦醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。