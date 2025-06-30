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黃石公園野牛跌落溫泉滾水烹 遊客鏡頭紀錄死亡瞬間

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
一頭野牛趴臥在黃石公園著名的老忠實噴泉(Old Faithful geyser)前方。日前傳出有頭野牛誤入地熱溫泉禁區，被活活燙死的意外。(美聯社)
一頭野牛趴臥在黃石公園著名的老忠實噴泉(Old Faithful geyser)前方。日前傳出有頭野牛誤入地熱溫泉禁區，被活活燙死的意外。(美聯社)

美國歷史最悠久的國家公園黃石公園日前傳出園內一頭野牛，不小心失足跌入滾燙的溫泉中，不幸死亡的瞬間被遊客的鏡頭紀錄下來。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，這起事件發生在6月21日清晨時分，地點就在老忠實間歇泉（OldFaithful）附近的大稜鏡溫泉（Grand PrismaticSpring）。

來自科羅拉多州、首次來到黃石公園的遊客霍華德（Louise Howard）當時正細細觀賞色彩繽紛的大稜鏡溫泉。她告訴CBS：「當時兩頭野牛（站在）那裡，我心想是拍照的絕佳機會。」

沒想到，其中一頭野牛開始走近溫泉，一開始似乎踏入淺水區，很快就跳出來。不過，就在短短約30秒內，這頭野牛一起步，在溫泉邊緣失足，隨即跌入泉中。

霍華德說：「（這頭野牛）無論怎麼試，都爬不出來。」她在社群媒體上分享那一瞬間拍到的照片。

黃石火山觀測站首席科學家、同時也是美國地質調查所（U.S. Geological Survey）地質學家波蘭（MichaelPoland）表示，這種情況雖屬罕見，但並非前所未聞。

過去並不是沒有動物跌入溫泉中。

他說，科學家曾在園內多處溫泉地點發現動物的骨骸，這些溫泉地處偏遠，觀光客罕至。

波蘭表示，這頭野牛跌入大稜鏡溫泉很快就死了。那裡的泉水溫度約華氏192度（攝氏88.89度），由於地處高海拔，黃石公園沸點約華氏200度（攝氏93.33度）。

波蘭還告訴CBS：「這次之所以有點不同，是因為發生在夏天，又是大白天，而且地點就在園區內遊客最多的景點之一。」

黃石國家公園 科學家 溫泉 波蘭

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