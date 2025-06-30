國會預算處：參院版「大而美法案」恐讓美國債增3.3兆美元

根據美國國會預算處，聯邦參議院就川普總統「大而美法案」所做的修訂將使國債暴增3.3兆美元，並大幅削減醫療保險覆蓋範圍，這勢必會對試圖推動該法案過關的共和黨人帶來更多挑戰。

美聯社報導，國會預算處（Congressional BudgetOffice，CBO）的分析報告估計，從2025年到2034年，參院版「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）將使赤字增加近3.3兆美元，比眾院版高出近1兆美元，眾院版則將導致10年內債務增加2.4兆美元。

報告還發現，若參院版獲通過，2034年將新增1180萬美國人失去醫療保險保障，高於眾院版的1090萬人。

川普先前設定7月4日是「大而美法案」通過立法的最後期限。對於想方設法讓法案過關的共和黨領袖，上述數字將構成另一大障礙。

早在國會預算處尚未發布報告之前，共和黨人就已對法案架構看法分歧。有些人反對削減醫療補助（Medicaid）和營養補充援助計畫（SupplementalNutrition Assistance Program）等援助開支；其他共和黨人則認為減支幅度不夠。而共和黨人削減這些計畫，是為支應川普首個任期的減稅立法成本，約3兆8000億美元。

共和黨內的拉鋸戰28日晚間在參院上演，原本的例行程序投票被延長至數小時。在副總統范斯（JDVance）和共和黨領袖會見幾位反對者後，最終以51票贊成、49票反對的結果通過。但針對修正案內容的表決尚未進行，「大而美法案」的未來仍令人擔憂。