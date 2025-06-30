快訊

北投某旅館暗夜冒火！大批警消馳援撲救中 詳細案情待釐清

年初停工至今...小S真實現況曝光！化妝師拍下她「正臉入鏡」

國會預算處：參院版「大而美法案」恐讓美國債增3.3兆美元

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
聯邦參議院就川普總統「大而美法案」所做的修訂將使國債暴增3.3兆美元。（路透）
聯邦參議院就川普總統「大而美法案」所做的修訂將使國債暴增3.3兆美元。（路透）

根據美國國會預算處，聯邦參議院就川普總統「大而美法案」所做的修訂將使國債暴增3.3兆美元，並大幅削減醫療保險覆蓋範圍，這勢必會對試圖推動該法案過關的共和黨人帶來更多挑戰。

美聯社報導，國會預算處（Congressional BudgetOffice，CBO）的分析報告估計，從2025年到2034年，參院版「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）將使赤字增加近3.3兆美元，比眾院版高出近1兆美元，眾院版則將導致10年內債務增加2.4兆美元。

報告還發現，若參院版獲通過，2034年將新增1180萬美國人失去醫療保險保障，高於眾院版的1090萬人。

川普先前設定7月4日是「大而美法案」通過立法的最後期限。對於想方設法讓法案過關的共和黨領袖，上述數字將構成另一大障礙。

早在國會預算處尚未發布報告之前，共和黨人就已對法案架構看法分歧。有些人反對削減醫療補助（Medicaid）和營養補充援助計畫（SupplementalNutrition Assistance Program）等援助開支；其他共和黨人則認為減支幅度不夠。而共和黨人削減這些計畫，是為支應川普首個任期的減稅立法成本，約3兆8000億美元。

共和黨內的拉鋸戰28日晚間在參院上演，原本的例行程序投票被延長至數小時。在副總統范斯（JDVance）和共和黨領袖會見幾位反對者後，最終以51票贊成、49票反對的結果通過。但針對修正案內容的表決尚未進行，「大而美法案」的未來仍令人擔憂。

美國 川普 共和黨

延伸閱讀

以色列外長：以國有興趣和敘利亞、黎巴嫩建交

傳北京邀川普出席抗戰勝利閱兵 大陸稱無消息提供

救大又美法案…熊恩、范斯最後關頭向保守派讓步 換關鍵4票

再槓川普？馬斯克批參院版大又美法案「簡直瘋了」

相關新聞

被川普點名是「共產主義者」 民主黨新星曼達尼：世上不該有億萬富豪

紐約市長民主黨初選贏家曼達尼（Zohran Mamdani）表示，世上不該存在億萬富豪，強化其對抗最富裕、最有權勢的紐約...

國會預算處：參院版「大而美法案」恐讓美國債增3.3兆美元

根據美國國會預算處，聯邦參議院就川普總統「大而美法案」所做的修訂將使國債暴增3.3兆美元，並大幅削減醫療保險覆蓋範圍，這...

黃石公園野牛跌落溫泉滾水烹 遊客鏡頭紀錄死亡瞬間

美國歷史最悠久的國家公園黃石公園日前傳出園內一頭野牛，不小心失足跌入滾燙的溫泉中，不幸死亡的瞬間被遊客的鏡頭紀錄下來

美國皇后區公車大改版 推2次轉乘免費優惠 最多可省5.8元

紐約市皇后區巴士網絡29日正式啟動重大改版，其中有16條新路線上路、67條調整、5條停駛，同時有5條高載客路線加密班次，...

救大又美法案…熊恩、范斯最後關頭向保守派讓步 換關鍵4票

聯邦參院多數黨領袖熊恩(John Thune)和副總統范斯(JD Vance)28日晚在最後關頭對保守派讓步，削減聯邦醫...

農場移工 川普將發臨時許可證

川普政府強力掃蕩無證移民，移民暨海關執法局(ICE)執法人員經常直接到農舍等工作場所抓人，而這些依賴移民勞動力的產業也面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。