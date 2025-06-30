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被川普點名是「共產主義者」 民主黨新星曼達尼：世上不該有億萬富豪

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
紐約市長民主黨初選贏家曼達尼（Zohran Mamdani）說，「我不認為億萬富豪應該存在」，「因為我們更需要的，是全市、全州，以及全國性的平等」。美聯社
紐約市長民主黨初選贏家曼達尼（Zohran Mamdani）說，「我不認為億萬富豪應該存在」，「因為我們更需要的，是全市、全州，以及全國性的平等」。美聯社

紐約市長民主黨初選贏家曼達尼（Zohran Mamdani）表示，世上不該存在億萬富豪，強化其對抗最富裕、最有權勢的紐約人的競選豪語。

彭博資訊報導，曼達尼29日在NBC電視台Meet the Press節目上說，「我不認為億萬富豪應該存在」，「因為，老實說，在如此不平等的年代，那是多麼大的一筆錢，而最終我們更需要的，是全市、全州，以及全國性的平等」。

曼達尼上周贏得初選後，日益招引全美目光。他堅守自己對紐約這座全球金融首都收入不均等的現象的批判，也捍衛自己對以色列政策的譴責，包含加薩戰爭。不過，他拒絕指責具反猶意涵的「全球化起義」（Globalize the Intifada）口號。Intifada意指「巴勒斯坦大起義」。

川普29日揚言，若曼達尼11月當選紐約市長，將凍結該市聯邦資金。川普在福斯新聞Sunday Morning Futures節目中說，「曼達尼必須做對的事，不然他們拿不到一毛錢」，還稱這名33歲紐約州民主黨眾議員是名「共產主義者」。

選區位於紐約市布魯克林區的美國眾院少數黨領袖Hakeem Jeffries表示，「我們的市長候選人，將必須說服選民他已準備好，要積極處理紐約市反猶主義升溫的情況」。

曼達尼的許多立場都讓企業領袖和主流民主黨員感到不安，包含免費公車、凍漲租金、提高富人和企業稅等。他說，希望能「和所有人、包含億萬富豪合作」，打造一座更公平城市，並承諾會「表明這座城市不容許反猶主義」。

紐約 民主黨 川普 反猶

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