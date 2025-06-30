川普自爆與馬斯克現況！重提1事暗示撕破臉主因

每日郵報報導，美國總統川普與前麻吉馬斯克因「大而美」減稅法案鬧翻，川普在29日播出的福斯新聞節目訪問中透露，兩人幾乎沒有聯絡了，問及兩人現在的關係時更給出客套回答，而且重提撤銷電動車強制令，暗示這才是馬斯克真正不爽的原因。

川普29日接受福斯新聞節目「周日晨間前景」（Sunday Morning Futures）訪問透露，自從馬斯克在5月底告別白宮、並且試圖破壞川普第二任指標法案後，兩人幾乎沒有再聯絡。

當問及與馬斯克現在的關係時，川普以外交口吻回答：「我沒有跟他說太多話，但我認為伊隆是個很棒的人。」

事實上，馬斯克28日才又砲轟大而美法案，在X發文稱，「參議院最新版法案將摧毀美國數百個工作機會，造成極大的戰略傷害。又瘋又極具破壞力」。

不過，川普在節目上並未回應馬斯克的最新評論，而是對昔日盟友表達適度讚美。

川普說：「馬斯克是聰明人，我知道他總是會做得很好。他曾和我一起競選……但到最後他不高興了，那其實不太恰當。」

馬斯克在川普第二任開始後加入主導政府效率部（DOGE），期間大砍聯邦預算和人力引發反彈。而自從馬斯克5月結束DOGE職務後，開始砲轟川普的大而美法案，甚至一度指控川普在淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的名單上，兩人徹底撕破臉。

不過馬斯克後續刪除對川普不利的貼文，並表示懺悔，又在加州無證移民掃蕩行動中為川普出動國民兵一事護航。

川普則多次暗示，馬斯克真正不滿的是白宮撤銷拜登時期電動車強制令。

川普在29日訪問中還表示：「撤銷電動車強制令對馬斯克來說很難接受。但我不希望每個人都被迫開電動車。」他補充，「我主張有選擇，可以選汽油車或油電車。我很喜歡電動車，我覺得很棒，但不是每個人都想要開電動車。」