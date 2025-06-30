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美2消防員撲火遭槍殺送命！凶嫌陳屍山區 疑蓄意縱火誘殺

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國愛達荷州庫特內郡警方29日晚間在事發的坎菲爾德山發現疑似槍手的男性遺體，圖為該郡警車。路透
美國愛達荷州庫特內郡警方29日晚間在事發的坎菲爾德山發現疑似槍手的男性遺體，圖為該郡警車。路透

紐約時報報導，美國愛達荷州當地時間29日發生消防員執行滅火勤務遭槍擊，造成至少兩名消防員喪生，當晚一名疑為槍手的男子逃逸後，被發現陳屍附近山區。當局指出，這場火災可能是埋伏行動，疑似有人蓄意縱火引誘消防員出動。

這起事件發生在愛達荷州西北部柯達倫（Coeur d'Alene）29日下午1時30分左右，當時消防人員正在坎菲爾德山（Canfield Mountain）處理一起小型林地野火，卻遭到不明槍手開火。

根據緊急無線電通訊網站Broadcastify公布的錄音，兩名消防員中彈倒地後，同仁曾發出緊急求援。一名消防員通報他正躲在消防車後方；錄音中也可聽見有人質疑火災是蓄意縱火。事件除了造成兩名消防員殉職，另有一人因槍傷送醫，目前正在接受手術。

庫特內郡（Kootenai County）警長辦公室29日晚間聲明指出，特警小組（SWAT）已在坎菲爾德山發現一具男性遺體，身旁有一把槍枝。根據庫特內郡警長諾里斯（Robert Norris），槍手似乎使用「高威力步槍」。

當局尚未公布槍手身份，預計稍後召開記者會。諾里斯稍早曾表示，不排除有多名槍手參與；但當日晚間，該郡議會主席馬塔雷（Bruce Mattare）表示，「尚在確認」是否為單一槍手犯案。美國聯邦調查局（FBI）已到場協助調查。

紐時報導引述當時在附近的越野車手哈德利（Brian Hadley）透露，當天下午約1點35分，一位鄰居打電話告知他山上發生火災。哈德利隨即折返，途中聽見三聲連續槍響。當他抵達山腳的停車場時，執法人員已下令立即撤離。

湖城步道聯盟（Lake City Trail Alliance）前主席克里斯汀森（Graham Christensen）表示，柯達倫消防部門經常在該區清理灌木和預防火災工作，他印象中過去20年內不曾有自然引發的野火。他坦言，這次襲擊令人震驚，因為這片區域一向讓人感到安全。

另一方面，美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據當地緊急管理單位晚間在臉書的貼文，這起野火尚未完全撲滅，當局提醒民眾因應「火勢可能升級」的情況。

愛達荷州西北部柯達倫29日下午發生消防員值勤遭槍擊埋伏事件。路透
愛達荷州西北部柯達倫29日下午發生消防員值勤遭槍擊埋伏事件。路透

美國 火災 消防員

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