川普批共產主義者 紐約市長初選贏家怒斥「作秀」

美國總統川普在今天播出的節目中，稱紐約市長民主黨初選贏家曼達尼是「純正的共產主義者」；這位進步派政治新星聽聞後嗤之以鼻，說川普只是在作秀。

法新社報導，曼達尼（Zohran Mamdani）上週爆冷擊敗醜聞纏身的建制派人士、前紐約州長古莫（Andrew Cuomo），在民主黨內引起強烈反響，也激怒川普及其同夥，他們指責曼達尼是激進的極端分子。

在川普所屬的共和黨試圖將民主黨人推離政治中心，形容民主黨人太過激進，以致於無法贏得美國主要選舉之際，共和黨未來幾個月對這位自稱民主社會主義者的批評肯定會愈演愈烈。

川普今天在福斯新聞（Fox News）脫口秀「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）中怒斥，「他是純正的共產主義者」和「激進左派…瘋子」。

在紐約長大、也在紐約建立龐大房地產帝國的川普還說：「我認為這對紐約來說非常糟糕。」

川普主掌的白宮曾多次揚言，如果民主黨領導的美國城市反對他的政策，白宮將會削減對這些城市的補助，包括切斷對限制與移民當局合作的所謂「庇護城市」的資金。

曼達尼今天也在脫口秀節目中，聲稱他「絕對」會維護紐約作為庇護城市的地位，好讓「紐約人能走出陰影，充分享受他們所屬的城市生活」。

33歲的移民曼達尼在國家廣播公司新聞網（NBCNews）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中，被直接問到是否為共產主義者時，回答說：「不，我不是。」

他的目標是成為紐約首位穆斯林市長。

曼達尼說：「我已經開始習慣總統會談論我的外表、我的聲音、我來自哪裡、我是誰，說到底就是因為他不要讓大家注意到我求取的目標。」

「我正在為那些勞動人民而戰，他曾發起旨在賦予這些人權力的競選活動，後來卻背叛了他們。」

這位出生於烏干達的州議員目前民調落後前州長古莫（Andrew Cuomo），但憑藉降低租金、免費日托和公車以及其他民粹主義理念，在這個以物價高昂著稱的大都會獲得了強勁支持。

儘管紐約有登記的民主黨人數量是共和黨人的3倍，曼達尼11月也不是鐵定能贏。

現任市長亞當斯（Eric Adams）是民主黨籍，但以獨立人士身分競選連任，古莫也可能以無黨派身分參選。