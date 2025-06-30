川普「皇帝」無誤？學者：他在外交及國安領域就是獨裁者

美國總統川普第二任才開始幾個月，無論在國內外，都造就許多重大變化。哥倫比亞大學政治系教授桑德斯（Elizabeth N. Saunders）日前在《外交事務》期刊撰文指出，川普在國內是「皇帝式總統」，在國際上則是「帝國皇帝」，他造成的諸多破壞損害，將持續到他下台之後許久。桑德斯並未像部分美國媒體那樣，將此中癥結歸因於川普的個人特性或行事作風，而是具體陳述美國政府制度出了問題，且稱若制度不改善解決，美國的未來將是：更多軍事失誤、難以預測的貿易關係、反覆無常的外交政策。

桑德斯說，川普如今執政的大環境，是行政部門的制衡機制幾乎完全瓦解，至少在外交政策和國家安全領域是如此。

自九一一恐怖攻擊以來，美國國會賦予總統越來越多外交權力，且未收回那些權力，最高法院也不願提出任何實質限制。川普本屆上任時，接掌的是一個不斷擴張、運作幾乎不受監督的國家安全機構。他在第一任期內對一些機構發動攻擊，試圖進一步擴大總統職權，此後幾年，國會和最高法院阻止了各種限制總統權力的作為。其結果是，現在川普基本上可在外交或國安相關事務上為所欲為。

川普將無證移民送往薩爾瓦多監獄、他對世界各國徵收高關稅、他取消國會授權的對外援助承諾、欺凌盟友、討好獨裁者、接受君主國的奢華禮物、在美國城市街道上部署軍隊......。

桑德斯說，研究獨裁政權的政治學家都明白，這其實就是獨裁者的外交政策。美國在對外交往中，從來都非道德典範，但川普第二任期的特殊本質，清楚表明先前歷屆美國總統在外交政策上確實更加克制。而當總統在不受約束的情況下治國，他在國安領域實際上相當於一個獨裁者——一個可以隨心所欲將任何衝動化為政策的人。

桑德斯這篇文章標題是「對內是皇帝，在外是皇帝──總統行政權不受約束時代的美國外交政策」，發表於6月16日，當時川普尚未下令美軍空襲伊朗核設施。

啟動這種解放美國總統職權的人，並不是川普，但他是此事的最大受益者。在前幾屆美國政府中，國會和最高法院允許行政部門擁有巨大權力，但某些限制仍然存在。後來國會未追究川普對2021年1月6日國會山莊暴亂事件的責任，而最高法院在2024年授予總統全面豁免權的決定，摧毀了僅存的限制。

這篇文章說，美國總統這個職位長期以來一直具有帝王色彩，但直到川普第二任期，才有總統真正嘗試當皇帝。川普摧毀了美國政府能力，損害了人們對美國的信任和善意，對等關稅則重創美國外交。要擺脫川普第二任期的衝擊並非易事，因為不僅人員流失的規模和範圍，遠超過第一任川普政府，且許多領域的專業知識也流失，其中包括對美國創新至關重要的科學研究機構。

重建聯邦官僚機構的專業知識和經驗，將是一代人的工作，而非僅僅一屆政府的工作。當危機不可避免地來臨時，美國可能不再擁有應對危機的工具、熟練技巧、整體能力。

政治學家李維茨基（Steven Levitsky）和韋伊（Lucan Way）曾在《外交事務》期刊撰文指出，美國正滑向競爭性威權主義——在這個體制下，無論選舉多麼不公平，選舉依然進行；無論異議如何被壓制，異議依然存在。如今，美國法院仍對總統施加一些制約，尤其是在國內政策領域，但那些挑戰最終結果如何，仍不確定，因為許多案件最終將上訴到最高法院，而最高法院的組成對川普有利。

桑德斯認為，本屆政府僅以最低限度方式遵守法院命令，且在許多情況下踐踏基本正當程序，速度之快，以至於法院無法阻止對個人和機構造成的巨大損害。總統權力不受制約，對美國外交政策乃至全世界而言，都是不祥之兆。川普第二屆政府的所作所為，絕不只是退出國際協議和組織而已。這個新美國政府的本質是不負責任、不合法、不透明、腐敗、專斷和反覆無常，這使美國成為一個糟糕的合作夥伴。

包括盟友在內的外國政府在川普卸任後絕不會沾沾自喜。一個可以日復一日改變政策、殘酷對待公務員、採取魯莽行動損害基本制度、使共享機密和資產處於危險之中的美國，絕不值得信任。

此外，如果美國各機構，尤其是國會，無法正常運作——無法通過重要法律來承諾並資助外交政策機構和優先事項，無法確保立法機構通過的預算能由行政部門妥善執行，也無法對總統權力進行制衡，那麼美國的外交政策將完全受制於每一位新當選總統的意願。

桑德斯在文末說，無論未來由哪個黨派執政，川普第二屆政府對美國未來外交政策的影響都十分深遠，美國人如不認真反思，那麼應該預料到，在非常不確定的未來，美國將有更多閱兵典禮、更多軍事失誤、難以預測的貿易關係，以及反覆無常的外交政策。