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讓川普息怒了！加拿大急取消數位稅 爭取到貿易談判延至7月21日

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
將撤銷數位服務稅，期望與美國達成互惠的全面貿易協議。左為加拿大國旗，右為美國國旗。路透
將撤銷數位服務稅，期望與美國達成互惠的全面貿易協議。左為加拿大國旗，右為美國國旗。路透

加拿大財政部長商鵬飛透過聲明表示，加拿大將撤銷數位服務稅，期望與美國達成互惠的全面貿易協議。這反映加拿大政府在面對美國總統川普的怒火時讓步了。

商鵬飛在當地時間周日晚間在社群媒體上表示：「撤回數位服務稅將有助於談判取得重要進展，並強化我們為所有加拿大民眾創造就業與促進繁榮的努力。」

這是談判局勢一大逆轉，因川普27日才抨擊這項針對美國科技公司徵收的數位服務稅，宣布美國立即終止雙方所有貿易談判，並將在七天內告知加拿大所須支付的關稅稅率。

加拿大原定周一開始徵收數位稅。這項去年通過成為法律的稅收，原意是對企業從加拿大用戶賺取、超過2,000萬加幣（1,460萬美元）的年度數位服務營收課徵3%的稅率。這將使大型科技公司付出數十億美元的代價。

根據彭博資訊報導，最新發展是，加拿大總理卡尼和川普已同意兩國恢復談判，現在目標在7月21日前達成協議。這比多數國家目前面臨的7月9日談判大限來得晚。

消息激勵加元兌美元小幅升值，盤中升值0.2%至1.3667加元，隨著市場消化加拿大願意調整政策以化解美國貿易威脅的訊號，升值幅度可能進一步擴大。

更廣泛來看，此事也可能加劇全球貿易議題帶來的整體變動情勢，因為加拿大與美國目前將目標定在7月21日達成協議，而非多數國家目前面臨的7月9日截止期限。

美國 川普 加拿大

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