多倫多同志大遊行 台灣隊花車、DJ助陣

一年一度的多倫多同志大遊行29日在豔陽下和繽紛色彩中歡樂舉行；連續第3年自主參加的台灣團隊Taiwan WithPride，今年首度出動花車與DJ音樂助陣，在200多個隊伍中格外青春耀眼，沿途不斷有旁觀者鼓掌高呼「台灣」，相互應和。

多倫多同志大遊行（Toronto Pride Parade）號稱北美規模最大的同志遊行，今年第44屆以All In（全力以赴）為主題，凸顯在多個北美大企業今年抽身不贊助、導致同志驕傲月經費拮据的不利大環境下，所有參與者仍然堅定前行的強烈意願。

台灣團隊Taiwan With Pride去年在台灣和加拿大同步成立非營利組織「寬容自信台灣協會」（Taiwan WithPride Association），準備長長久久在多倫多同志大遊行扮演中堅角色。今年台灣隊不但連續第3年組隊參加，還首度出動花車加上DJ音樂，120位報名參加台灣隊的成員手持台加國旗和各式彩虹標語，數小時不斷電隨著音樂舞動行進，熱情洋溢。

「寬容自信台灣協會」會長蘇友晟向中央社表示，看到今年台灣隊如此熱烈參與遊行，內心「真的很感動」。今年協會第一次出動花車和DJ，也決定效法紐約，第一次收取報名費，但參加人數仍很快衝到最初向主辦方登記的120位。

蘇友晟並表示，協會成立初衷是年年參與多倫多同志大遊行，除了希望年年茁壯，也希望能成為與各國交流的平台，讓LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別與酷兒）多元包容的理想進一步在更多亞洲國家實現。

為了力挺台灣隊參與大遊行，駐多倫多台北辦事處長梁毅鵬和駐多倫多台北文化中心主任藍柏青，特別來到集合現場為台灣隊打氣加油。

梁毅鵬表示，台灣是亞洲第一個同婚合法化國家，台灣和加拿大有很多相似處，也值得尊敬；他親自來到遊行現場，就是要代表政府鼓勵台灣隊成員以自信自豪心情、帶著使命感參與遊行，「他們不但是加拿大重要的一部分，更代表台灣在許多人權議題上的開明、溫暖和包容，代表台灣價值素養和文明的提升。性別平權是個過程，不是終點；人類文明不斷向前推進，有熱情有理想的青年勢將不斷爭取更周延的人權，更自在自由的生活方式」。

今年的台灣遊行隊伍，格外青春洋溢，還有好幾對親子參加。其中，多倫多僑民洪逸青帶著她7歲大的兒子首度參加多倫多同志大遊行。她說，她在還沒有當媽媽以前，曾在台灣參加過台灣同志大遊行，那時她就想「要是當了媽媽，一定要提早教育孩子多元包容的觀念」。去年旁觀多倫多同志大遊行時，得知開始有台灣隊參加，就很興奮地決定今年要帶著兒子一起同行。

多倫多市長鄒至蕙（Olivia Chow）則在參與大遊行時向媒體表示，「我們全力以赴地追求愛與正義，也全力以赴地宣告：你有自由去愛你想愛的人，也有自由去做你自己。」