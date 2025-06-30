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舊金山同志遊行 台灣隊舉國旗進場民眾喊亞洲第一

中央社／ 舊金山29日專電

隨著驕傲月進入尾聲，美國舊金山同志大遊行今天壓軸登場。台灣隊今年擴大參與，高舉彩虹旗和國旗進場，受到沿街民眾熱烈歡呼。不少人高喊「亞洲第一」、「首位女總統」，展現對台灣的高度支持和認同。

全球LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人、酷兒、其他未明確提及的群體）精神地標舊金山舉辦一年一度同志大遊行，慶祝驕傲月（Pride Month），台灣隊首度出動小卡車，伴隨「愛情恰恰」等動感歌曲出場，撼動全場。

台灣隊高舉國旗、印有TAIWAN字樣的彩虹旗、及寫著「台灣驕傲」、「亞洲第一個同婚合法化國家」等標語牌，跟著隊伍緩緩前進。年輕隊員邊走邊跳熱舞，活力四射，展現出台灣多元、熱情與青春的一面，成為遊行現場最吸睛的焦點之一。

沿街群眾熱烈歡呼，不少外國參與者在台灣隊所到之處高喊「亞洲第一」、「首位女總統」，展現對台灣推動平權發展的高度支持與認同。美國工會組織SEIU女性成員艾莉西亞（Alicia）告訴中央社，她對台灣的美食、台灣誕生了首位女總統印象深刻。

每年6月是驕傲月，全球各地透過遊行與活動慶祝，向平權與多元致敬。今年舊金山同志大遊行的主題為「酷兒的喜悅就是抵抗」（Queer Joy isResistance），儘管不少大企業因政策風向選擇撤回贊助，活動現場依舊熱鬧非凡，不少人攜家帶眷盛情參加。

帶著女兒加入台灣隊的亦白受訪表示，希望讓孩子從小了解這個世界正在發生的事情，未來能夠為自己做出選擇、爭取權益。她也表示，身為台灣人，這是一個很好的機會，讓台灣在國際舞台上被更多人看見，台灣在同志權益上有許多值得驕傲的地方。

在高科技公司任職的李昆哲說，期盼將台灣婚姻平權的驕傲分享給美國社群。

今年台灣隊約有200人參與，有人臉上畫上彩虹旗，有人身穿彩虹服飾，也有人特定為愛犬戴上彩虹項圈，以繽紛多元的姿態走上街頭，傳遞台灣對平權的信念。

台灣隊總召呂馥伊分享，今年以台灣海岸的鵝卵石為靈感設計Logo圖樣，象徵「海外遊子心繫台灣」的情感，每一顆石頭代表每一位參與者，大家一起拼湊出美麗寶島。

自2019年成為亞洲首個同婚合法化國家以來，台灣在全球LGBTQ+社群中受到高度肯定。呂馥伊說，面對當前微妙的大環境，希望透過參與遊行，傳遞支持平權的聲音。

舊金山 婚姻平權 同志

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