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美：多國不間斷監控台海 中國極難執行跨水域作戰

中央社／ 華盛頓29日專電

中國侵台意圖日漸明顯，美國太平洋陸軍司令克拉克日前表示，美軍花大量時間思考如何挫敗中國跨海入侵，且台海正被多國不間斷監控，成功執行跨水域作戰的可能性「非常、非常低」。

克拉克（Ronald Clark）27日出席美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）戰略陸上戰力對話，回應「共軍從美軍目前的行動學到什麼、如何在實戰及思維層面內化這些體會」時，作出上述回應。

他說，共軍第一個體會是美軍，特別是士兵的「能力與意志」所展現的致命性與戰備狀態。無論是美軍的感測、打擊、防護或持續作戰的能力，都無法匹敵。

「第2點與台灣問題密切相關」。克拉克說，因為美軍花了大量時間思考如何挫敗中國跨海入侵，而這正是最危險的行動。美軍在師級和核心總部規劃及執行作戰方案時，都是圍繞最困難的任務進行，那就是「跨水域作戰」。

他指出，穿越一片水域時，必須具備多種能力才能成功執行這項任務。如今敵人必須跨越一段長達80英里的海峽，且這片海域正被全球多國「不間斷監控」（watched by an unblinking eye）。多國正在合作，以嚇阻中國發動這樣的行動。

「要在毫無干擾的情況下成功實施如此大規模的跨水域作戰，可能性非常、非常低。」

因此，克拉克說，美國投入大量時間在讓這個問題對中國而言更加困難。這主要透過美軍在整個區域內建立夥伴關係的能力來落實。

他也指出，美軍的盟友和夥伴也正在區域執行穿越台海行動，並密切合作，建立必要協同作戰能力，以對抗共軍再次採取侵略性、好戰性和脅迫性行動。美軍對內則專注團隊成員，確保他們了解自身任務的重要性，「知道我們共同面對這一切」。

五角大廈為因應大國競爭，由對抗零星動亂轉向擬訂計畫重新調配美軍。防長赫格塞斯（Pete Hegseth）發出一份內部指引指出，中國是美國單一發展中的威脅，嚇阻中國奪取台灣是最優先事項，也預期其他戰區會因此出現危機。

他5月在新加坡出席亞洲安全會議「香格里拉對話」時表示，假如中國尋求「征服」台灣，將會有「毀滅性後果」。他也強調，美國總統川普緊盯下，中國不會侵台。

美軍 美國 成功

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