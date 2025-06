紐約同志遊行 台灣變裝皇后共同驕傲

紐約今天舉行年度同志驕傲遊行,來自台灣的遊行隊伍與變裝皇后,沿途獲得參觀者夾道歡呼。變裝皇后群到訪期間,在主要場地舉行大型歌舞演出,希望紐約市和台灣一起共同驕傲。

年度同志驕傲遊行今天於豔陽下在紐約中城舉行,為因應美國政治與社會環境變化,今年遊行主題為「起義:驕傲抗爭」(Rise Up: Pride in the Protest),希望能喚起社群採取行動,團結各界,面對針對LGBTQ+(女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒與其他)增加中的不友善氣氛,特別是跨性別族群。

台灣遊行隊伍與花車今年第8度參加盛會,由台灣遠道而來的變裝皇后薔薇、跩姬寶貝與漢娜等,在遊行車隊上與沿途參觀者打招呼,除了凸顯台灣的參與,也介紹台灣是亞洲首個同性婚姻合法化的國家。

薔薇表示,非常開心能夠參與紐約遊行,這也是第一次來到紐約,第一次來到紐約就可以在市政廳劇院演出,和妮妃雅(Nymphia Wind)做的單人演出,非常榮幸。

她說,市政廳劇院(The Townhall)是非常具有傳奇性,很多有時代性聚集演出的場地,這次又在台灣驕傲花車上面,和大家一起共同驕傲。

變裝皇后群26日參與「魯保羅變裝皇后秀」(RuPaul's Drag Race)冠軍妮妃雅的個人秀,遊行結束後,繼續在切爾西音樂廳(Chelsea Music Hall)台灣活動中演出。

跩姬寶貝表示,就是單純的參加紐約遊行台灣驕傲活動,一切都還在感覺難以抵抗當中,「總之能夠以台灣皇后的身分來到紐約是很榮耀的一件事」;也希望以變裝作更多音樂作品,「所有的事,好玩的事最重要。」

漢娜說,因為都是劇場人,希望不只是變裝,可以用變裝做更多事情,「如果有機會當然,為何不(百老匯演出)呢!酒吧比較娛樂或喝酒,比較大的場地就能夠靜下來感受你想要傳達的,這是在市政廳劇院感受到的事。」

紐約市格林威治村同志族群聚集的「石牆酒吧」(Stonewall Inn),56年前因不堪警方長期臨檢,並針對店內變裝及跨性別人士,在警方突襲後連續多日發生爭取人權的暴動,多人被逮捕。為紀念石牆事件,美國各大城市於6月舉行同志驕傲遊行活動。

美國最高法院於2015年裁定同性婚姻在全美一致合法,LGBTQ+社群憂心政治環境變化可能會影響權益,希望各界關注各州同婚相關法令。