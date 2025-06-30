紐約同志遊行 台灣變裝皇后共同驕傲

紐約今天舉行年度同志驕傲遊行，來自台灣的遊行隊伍與變裝皇后，沿途獲得參觀者夾道歡呼。變裝皇后群到訪期間，在主要場地舉行大型歌舞演出，希望紐約市和台灣一起共同驕傲。

年度同志驕傲遊行今天於豔陽下在紐約中城舉行，為因應美國政治與社會環境變化，今年遊行主題為「起義：驕傲抗爭」（Rise Up: Pride in the Protest），希望能喚起社群採取行動，團結各界，面對針對LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒與其他）增加中的不友善氣氛，特別是跨性別族群。

台灣遊行隊伍與花車今年第8度參加盛會，由台灣遠道而來的變裝皇后薔薇、跩姬寶貝與漢娜等，在遊行車隊上與沿途參觀者打招呼，除了凸顯台灣的參與，也介紹台灣是亞洲首個同性婚姻合法化的國家。

薔薇表示，非常開心能夠參與紐約遊行，這也是第一次來到紐約，第一次來到紐約就可以在市政廳劇院演出，和妮妃雅（Nymphia Wind）做的單人演出，非常榮幸。

她說，市政廳劇院（The Townhall）是非常具有傳奇性，很多有時代性聚集演出的場地，這次又在台灣驕傲花車上面，和大家一起共同驕傲。

變裝皇后群26日參與「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）冠軍妮妃雅的個人秀，遊行結束後，繼續在切爾西音樂廳（Chelsea Music Hall）台灣活動中演出。

跩姬寶貝表示，就是單純的參加紐約遊行台灣驕傲活動，一切都還在感覺難以抵抗當中，「總之能夠以台灣皇后的身分來到紐約是很榮耀的一件事」；也希望以變裝作更多音樂作品，「所有的事，好玩的事最重要。」

漢娜說，因為都是劇場人，希望不只是變裝，可以用變裝做更多事情，「如果有機會當然，為何不（百老匯演出）呢！酒吧比較娛樂或喝酒，比較大的場地就能夠靜下來感受你想要傳達的，這是在市政廳劇院感受到的事。」

紐約市格林威治村同志族群聚集的「石牆酒吧」（Stonewall Inn），56年前因不堪警方長期臨檢，並針對店內變裝及跨性別人士，在警方突襲後連續多日發生爭取人權的暴動，多人被逮捕。為紀念石牆事件，美國各大城市於6月舉行同志驕傲遊行活動。

美國最高法院於2015年裁定同性婚姻在全美一致合法，LGBTQ+社群憂心政治環境變化可能會影響權益，希望各界關注各州同婚相關法令。