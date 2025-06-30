美債續跌？多數經濟學者憂美避險地位不保 10年債殖利率升破5%

經濟學者們警告，美國總統川普（Donald Trump）採取驚人的財政擴張並攻擊聯準會（Fed）的獨立性，正威脅美國做為外國投資人最終避險天堂的地位。

根據英國金融時報委由芝加哥大學布斯商學院Kent A. Clark全球市場中心進行的調查，超過90%接受調查的經濟學者對於美元計價資產在未來五至十年的避險角色，感到「有點擔憂」或「非常擔憂」。

白宮上周堅稱川普的經濟政策將有助削減美國債務，並積極遊說參議院的財政鷹派人士支持川普口中的「大而美」稅改法案。但根據包括國會預算處（CBO）在內的獨立機構計算，「大而美法案」將使美國聯邦債務在2030年之前超越二戰後的最高紀錄。

儘管美元、美國公債通常在全球市場恐慌時上漲，但川普在4月2日「解放日」宣布激進關稅措施後，全球股市崩跌，美元卻走貶，美債價格下跌且殖利率走升。

在這次調查的47位受訪者中，約四分之三認為10年期公債殖利率在明年中前將升至5%以上。

馬德里卡洛斯三世大學經濟學教授帕帕（Evi Pappa）指出：「美國公債可能已不再是安全資產。看看『解放日』那天，美國10年期公債與歐洲殖利率之間的對比。」

德州大學奧斯汀分校經濟系副教授巴塔賴（Saroj Bhattarai）說：「現在避險資產顯然是瑞郎和黃金。事實上，美國看起來更像是一個新興市場，政策不確定性導致風險溢價上升，使長期殖利率走高，貨幣貶值。」

美元已貶至三年低點，主要擔心美國財政可持續性與聯準會的獨立性，因為川普持續攻擊Fed主席鮑爾遲遲不願降息。

約翰霍普金斯大學經濟學者巴貝拉（Robert Barbera）表示：「驚人的財政擴張幾乎成定局，可能改變市場對美元資產的信心。」「如果同時發生白宮實質掌控聯準會，無論是解雇鮑爾或任命某人取代他，那會讓我從『有點擔心』變成『非常非常擔心』。」

杜克大學財金系副教授謝斯拉克（Anna Cieslak）表示：「財政赤字、美國政府刻意縮減財務會計並貶值美元、聯準會繼任問題的不確定性，以及對聯準會獨立性的質疑，這些因素都會削弱美元的避險地位。」