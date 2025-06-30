美參院通宵辯論大而美法案 趕在周一過關再交眾院覆議

美國聯邦參議院周日就共和黨推動的「大而美法案」通宵辯論並就修正版表決，此案以51比49驚險通過程序表決，但最終過關前勢必仍面臨一場拉鋸。

這份長達940頁的法案正加劇共和黨內部分歧。法案若要在本周初如期通過，黨內協調壓力大增。中間派對削減福利和政府財政感到憂慮，財政保守派則主張進一步縮減預算赤字。

支持者則主張，這是落實川普總統核心政策的大好機會，加上川普本人對立場搖擺者頻頻施壓，很有希望促成法案過關。

目前共和黨在參院擁有53席比47席的優勢，但最多只能流失三票，若形成平手，還得靠副總統范斯投下關鍵一票。

整體來看，這份超大法案將延長減稅、增加國防和邊境預算，同時縮減醫療補助和糧食補助。根據國會預算處（CBO）估算，法案若通過，未來十年將比現行法令並讓減稅到期增加近3.3兆美元財政赤字。

若參院順利過關，要趕在共和黨自訂的7月4日大限前交到川普手上，尚需眾議院覆議。這一關同樣不易，因為共和黨在眾院僅以220席對212席微幅領先，上月表決法案最初版本時也僅以一票差距過關。

民主黨則一路反對法案，批評此案削弱社會安全網，並只為富人減稅開路。

眾院溫和派共和黨籍議員像瓦拉道（David Valadao）也警告削減聯邦醫療保險（Medicare）的衝擊。其他議員則不滿法案增加的財政赤字，比共和黨先前承諾上限高出近5,000億美元。

圖恩在參議院53名共和黨議員中，最多只能失去三票，若打成平手，還得靠副總統范斯（JD Vance）投下關鍵一票。

川普全程緊盯這場協商，對於任何批評他主打減稅法案的聲音，便火速在社群媒體上強烈反擊。

兩位共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）和保羅（Rand Paul）周六深夜的程序表決投下反對票。川普隨即在社群媒體上公開嘲諷提里斯「光說不練」，甚至揚言要在初選中挑戰提利斯，也不忘對保羅冷嘲熱諷。

提里斯周日宣布，他不會尋求連任，這也讓他不再需要為了政治前途向川普靠攏。而且他已表態，可能會投下反對票。保羅則表示，考量到法案規模大、又包含將債務上限提高5兆美元等條款，他很可能也會投下反對票。

要趕在7月4日前通過法案並不容易，但如果共和黨領袖能妥善協調各方歧見，並非不可能。參議員預定周日一直待在國會，展開通宵表決，最快周一就有機會讓法案闖關成功。

接下來眾院必須針對參院版本進行表決，這表示眾院議長強生必須設法凝聚共和眾議員支持參院的版本。不過已有多名眾議員表達對部分條文不滿，若再進一步修改，勢必錯過川普訂下的7月4日大限，也恐怕會引來川普的不滿。