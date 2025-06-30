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美消防員撲火遭槍擊埋伏！釀2死多人中彈 槍手疑不只1人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國愛達荷州科達倫市29日一處山林火災現場發生槍擊，造成2人喪生、數人中彈受傷。圖/取自@TheKevinDalton在X的照片
美國愛達荷州科達倫市29日一處山林火災現場發生槍擊，造成2人喪生、數人中彈受傷。圖/取自@TheKevinDalton在X的照片

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國愛達荷州科達倫市（Coeur d’Alene）29日一處山林火災現場發生槍擊，目前已知造成2人喪生、數人中彈受傷，其中包含多名消防員。當地警方透露，至少1名以上槍手朝執法人員開火。

這起事件發生在科達倫市東側的坎菲爾德山自然區（Canfield Mountain Natural Area），該地為一座占地24英畝的自然公園，設有多條健行與自行車步道，樹木茂密。

庫特奈郡（Kootenai County）警長諾里斯（Robert Norris）表示：「我們無法確定是有一名、兩名、三名還是四名槍手。」根據現場執法人員，子彈疑似從多個方向射來。

庫特奈郡緊急應變管理單位已呼籲當地居民就地避難，並要求外界避免前往該地區。

根據社群影片與照片，大批執法人員趕赴現場。一輛警車衝過封鎖線駛入火場區域，其餘警員則封鎖街道，試圖控制局勢。

愛達荷州州長李特爾（Brad Little）呼籲民眾遠離事發地點，讓執法人員與消防隊得以執行任務。

李特爾在X發文：「今天，多名英勇的消防員在北愛達荷執勤時遭到攻擊。這是一場針對英勇消防員的殘暴襲擊。我懇請所有愛達荷州民為他們及其家人祈禱。」

美國 消防員 法人

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