美消防員撲火遭槍擊埋伏！釀2死多人中彈 槍手疑不只1人

在美國歷史上，曾有數以萬計孤苦無依的的孩子被送上火車，前往素未謀面的家庭，展開全然未知的人生旅程。這項由社會改革者查爾斯．布雷斯（Charles Loring Brace）發起的「孤兒列車」（Orphan Train）社會實驗，使許多參與者命運從此被改寫——有些孩子在新家庭中得到了真摯的疼愛與照顧，有些則成了農場或家中的勞動力，還有一些人遭受了冷漠甚至虐待。

2025-06-30 09:23