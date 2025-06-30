伊朗早知將遇襲？逾400公斤濃縮鈾消失 「一場貓捉老鼠遊戲開始」

路透報導，以色列與美國空襲伊朗核設施導致聯合國核監督機構陷入困境，無法確定德黑蘭超過400公斤濃縮鈾去向，究竟已被秘密轉移或被埋在瓦礫廢墟下？現在，尋找接近武器級濃縮鈾成為西方國家與伊朗間的「貓捉老鼠遊戲」。但是，諸多跡象指出，伊朗已經轉移核材料，甚至有參與調查的外交官直言，伊朗「彷彿早就知道會遇襲」。

目前伊朗擁有超過400公斤60%濃縮鈾，距離製成90%純度濃縮鈾只差一步，推估足以打造約9枚核彈。

路透訪問十多位參與遏制伊朗核計畫的前任和現任官員，他們表示，這次轟炸可能正好為伊朗提供掩護，讓濃縮鈾消失。另外，空襲後的設施空拍照片因瓦礫塵土而難以辨識。

至於國際原子能署（IAEA）的任何調查料將耗時費力。華府智庫史汀生中心（Stimson Center）專家海諾寧（Olli Heinonen）表示，調查工作可能涉及從受損建築中搜尋與復原材料，以及進行鑑識與環境採樣，這些都需要很長時間。他提到，「有些材料可能無法取得，埋藏在瓦礫下，或在轟炸中遺失」。他曾在2005年至2010年擔任IAEA首席核查官。

即便只有一小部分濃縮鈾下落不明，也會讓西方國家深感憂慮，因為他們認為伊朗至少仍保留發展核武的選項。此外，已有跡象顯示，伊朗可能在設施遭攻擊前，將部分濃縮鈾轉移至其他地點。

一名參與伊朗核計畫調查的西方外交官不具名表示，福爾多設施內的大部分濃縮鈾似乎在攻擊發生前數日就已被轉移，「幾乎就像是伊朗事先知道會發生什麼一樣」。

另一名西方外交官則表示，驗證這批核材料的狀態將是一大難題，加上IAEA與伊朗歷來存在許多爭議，包括德黑蘭未能詳加說明在未申報地點發現鈾足跡。這名外交官直言，「這將會是一場貓捉老鼠的遊戲」。

另一方面，美國總統川普堅稱伊朗核設施被「徹底摧毀」，且德黑蘭不可能事先轉移濃縮鈾。